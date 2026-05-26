台積電投資最在乎什麼？ 經長透露：不是電價成本是「行政效率」

經濟部長龔明鑫26日接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪透露，台積電（2330）跟經濟部講，它在台灣付的電費比它在日本熊本還要多，但台積電並不是很在乎電價成本，台積電現在最在乎的是行政效率，可以滿足台積電因應全球市場上需求，台灣「建廠速度也是世界第一」。

龔明鑫表示，台積電電價比日本熊本貴，主要是台灣對工業用電大戶課比較高電價。台灣便宜的是民生電價，發電成本要3元多，但民生一度才賣2元多。但工業用電大戶則不是這個電價。

龔明鑫提到美光（Micron）加碼投資台灣，隨著AI需求爆發，除了GPU外，還有HBM（高頻寬記憶體），後者除了三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）之外，美光也是生產HBM，它最後選擇加碼台灣，就是因為台灣行政效率最高，美光購入力積電（6770）位於苗栗銅鑼的既有廠房，就是看中可快速完成投產布局。

龔明鑫強調，現在國際企業最在意的並非電價等成本，而是整體行政效率，以台積電為例，台積電說它在台灣付的電價比日本熊本高，但台積電並不在乎這些電價成本，台積電最在乎的也是行政效率，建廠速度沒有比得上台灣。