快訊

黃仁勳稱AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

赴日打工崩潰…她見台灣旅客「3行為」氣炸 網戰翻：太沒禮貌

聽新聞
0:00 / 0:00

台積砍分紅傳聞延燒 傳魏哲家親上火線明開員工大會

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

台積電（2330）砍分紅傳聞延燒，雖然台積電日前發布兩點說明，但員工仍有疑慮，外傳台積電董事長暨總裁魏哲家親上第一線明日將開員工大會，向員工說明公司具體做法，安撫員工士氣，更傳出人資高階主管恐將有所變動，惟對該議題暫時沒有取得台積電最新說法。

對於近日媒體報導，台積公司日前25日說明兩點如下：

「我們清楚認知台積公司在台灣有著越來越大的企業社會責任，在盈餘分配上，我們會進一步加大對社會永續資源投入的比重回饋台灣。

台積公司感謝員工對於公司的貢獻，今年隨著公司成長，我們很有信心台積公司員工分紅（依績效考核）全年成長比例將超過去年。我們也相信，伴隨公司未來的穩健發展，大家的分紅將會持續增加。」

台積電 魏哲家 員工分紅

延伸閱讀

市場傳聞砍員工分紅 台積：會更好

獨／台積電分紅爭議！魏哲家明早親上火線 取消出差開全台溝通會

台積電（2330）爆「砍15%分紅」惹怒員工？股東反力挺：是利多

ASML 徵才碩士年薪200萬 加碼居家辦公、彈性工時等

相關新聞

獨／台積電分紅爭議！魏哲家明早親上火線 取消出差開全台溝通會

台積電近日遭爆料將大砍15%員工分紅，引發內部員工不滿，甚至傳出有人揚言效仿南韓三星發動罷工。不過，台積電25日正式澄清，強調「有信心今年分紅將超過去年」，台積電董事長魏哲家明天早上將親上火線，舉辦全台溝通會與員工們說明。

美律股東會／廖耕彬擔任新董座 下半年強攻AI眼鏡市場

電聲元件大廠美律（2439）26日召開股東會，並完成董事改選，由董事會成員廖耕彬出任新任董事長，原董事長暨創辦人廖祿立卸任，改擔任董事一職；展望未來，廖耕彬指出，公司今年起將積極切入AI眼鏡供應鏈，預料下半年就可顯著貢獻業績，長期目標則將切入AI機器人產業，挹注營運成長。

中美晶股東會／搶占太空太陽能商機 只要客戶願意下單都樂意承接

太陽能大廠中美晶（5483）於26日召開股東會，針對太空領域太陽能的發展，該公司董事長徐秀蘭表示，已有太空應用PERC太陽能產品小量出貨中，現階段是只要客戶願意下單，都非常樂意承接，若現有設備不敷使用，也願意再投入購置。

美律股東會／董事會改選圓滿完成 廖耕彬出任新任董事長

電聲大廠美律（2439）宣布，2026年度股東常會暨董事會改選圓滿完成，前任董事長廖祿立、副董事長魏文傑卸任行政職務，將以董事身份持續留任董事會，貢獻治理經驗，董事會決議推選廖耕彬出任新任董事長，即日起正式生效，總裁黃朝豊持續主導集團運營，核心經營團隊穩健傳承，新舊領導層攜手，以更精實的治理架構與更清晰的戰略分工，開啟美律新局。

中美晶完成董事改選 徐秀蘭續任董事長、盧明光續任榮譽董事長

中美晶（5483）今(26)日舉行股東常會並全面改選董事。新任董事共七席，包括徐秀蘭、姚宕梁、蔡文惠、張鳳鳴、方豪（開疆股份有限公司)、黎少倫（弘茂投資股份有限公司）、區光穎（坤昌投資股份有限公司）；獨董共四席，分別為楊鎧蟬、郭浩中、藍崇文及馬堅勇。所有董事一致推舉由徐秀蘭續任董事長。本次董事改選不僅展現中美矽晶董事會治理延續，也象徵公司進入世代傳承的重要階段；長年參與公司重大治理與策略方向的盧明光董事，也於此次改選後完成階段性任務交棒。

被對手分單？穎崴董座澄清已請供應商優先供貨 全力滿足客戶需求

晶圓測試介面大廠穎崴（6515）近期傳出因探針產能不足，導致AI晶片大客戶將部分訂單轉向競爭對手。穎嵅董事長王嘉煌今天表示，AI需求爆發超乎過去想像，客戶提出的訂單需求確實已超出穎崴產能負荷，不過穎崴已要求主要供應商，尤其是探針供應列序第一優先排序，這情況下半年應會改善，公司也持續擴增產能，以利滿足客戶需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。