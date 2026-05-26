台積砍分紅傳聞延燒 傳魏哲家親上火線明開員工大會

晶圓測試介面大廠穎崴（6515）近期傳出因探針產能不足，導致AI晶片大客戶將部分訂單轉向競爭對手。穎嵅董事長王嘉煌今天表示，AI需求爆發超乎過去想像，客戶提出的訂單需求確實已超出穎崴產能負荷，不過穎崴已要求主要供應商，尤其是探針供應列序第一優先排序，這情況下半年應會改善，公司也持續擴增產能，以利滿足客戶需求。

2026-05-26 15:44