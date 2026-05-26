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台積砍分紅傳聞延燒 傳魏哲家親上火線明開員工大會
台積電（2330）砍分紅傳聞延燒，雖然台積電日前發布兩點說明，但員工仍有疑慮，外傳台積電董事長暨總裁魏哲家親上第一線明日將開員工大會，向員工說明公司具體做法，安撫員工士氣，更傳出人資高階主管恐將有所變動，惟對該議題暫時沒有取得台積電最新說法。
對於近日媒體報導，台積公司日前25日說明兩點如下：
「我們清楚認知台積公司在台灣有著越來越大的企業社會責任，在盈餘分配上，我們會進一步加大對社會永續資源投入的比重回饋台灣。
台積公司感謝員工對於公司的貢獻，今年隨著公司成長，我們很有信心台積公司員工分紅（依績效考核）全年成長比例將超過去年。我們也相信，伴隨公司未來的穩健發展，大家的分紅將會持續增加。」
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