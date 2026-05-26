明泰股東會／持續深化AI資料中心布局 強化研發動能與永續經營

網通廠明泰（3380）26日舉行股東會，通過去年財務報告，去年歸屬母公司淨損1.94億元，每股淨損0.36元。

明泰表示，面對全球數位轉型與AI應用快速發展，公司聚焦高階網通產品布局，積極搶攻AI資料中心與高速寬頻市場商機。

在研發方面，明泰持續深耕資料中心與AI交換機技術，推進1.6T、800G等高速交換機產品開發，並整合水冷散熱設計與ORV3開放式機櫃平台，以提升效能並降低能耗。並深化SONiC網路作業系統應用，打造更具彈性與效率的AI資料中心解決方案。

在各產品線布局上，明泰持續推進電信級交換機之高精度時間同步與資安設計，開發企業級全10G PoE交換器，滿足多元應用需求；無線寬頻產品則涵蓋Wi-Fi、5G FWA、XGSPON及DOCSIS 4.0等完整技術，持續擴展產品組合。在數位多媒體與行動方案方面，公司亦投入智慧影像與車用雷達技術開發，拓展新興應用市場。

隨著網通市場歷經庫存調整後逐步回溫，加上新興市場寬頻基礎建設需求成長，明泰積極提升AI資料中心交換機及高階寬頻產品占比，化與客戶及供應鏈夥伴之合作關係，提升整體競爭力。隨著主力產品出貨動能回升與市場拓展逐步展現成效，展望今年營運表現可望重回成長軌道。