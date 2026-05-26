聽新聞
0:00 / 0:00
明泰股東會／持續深化AI資料中心布局 強化研發動能與永續經營
網通廠明泰（3380）26日舉行股東會，通過去年財務報告，去年歸屬母公司淨損1.94億元，每股淨損0.36元。
明泰表示，面對全球數位轉型與AI應用快速發展，公司聚焦高階網通產品布局，積極搶攻AI資料中心與高速寬頻市場商機。
在研發方面，明泰持續深耕資料中心與AI交換機技術，推進1.6T、800G等高速交換機產品開發，並整合水冷散熱設計與ORV3開放式機櫃平台，以提升效能並降低能耗。並深化SONiC網路作業系統應用，打造更具彈性與效率的AI資料中心解決方案。
在各產品線布局上，明泰持續推進電信級交換機之高精度時間同步與資安設計，開發企業級全10G PoE交換器，滿足多元應用需求；無線寬頻產品則涵蓋Wi-Fi、5G FWA、XGSPON及DOCSIS 4.0等完整技術，持續擴展產品組合。在數位多媒體與行動方案方面，公司亦投入智慧影像與車用雷達技術開發，拓展新興應用市場。
隨著網通市場歷經庫存調整後逐步回溫，加上新興市場寬頻基礎建設需求成長，明泰積極提升AI資料中心交換機及高階寬頻產品占比，化與客戶及供應鏈夥伴之合作關係，提升整體競爭力。隨著主力產品出貨動能回升與市場拓展逐步展現成效，展望今年營運表現可望重回成長軌道。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 vivo X300 Ultra手機開箱！實測增距鏡變身鳥類學家 拍得到101內部海報
📢 iPhone 18 Pro三大升級亮點曝！多項「歷代最佳」成換機大誘因
📢 懶人包／全新影片生成模型、個人AI代理！Gemini 5大更新一次看
📢 Sony Xperia 1 VIII開箱！5亮點礦石機身＋新望遠鏡頭 實測AI攝影助理聰明
📢 「旅遊eSIM」三大電信都可申請！整理日本漫遊方案差異一次看
📢 便宜資費懶人包／5G 399元比4G便宜 新方案「每月加100」上網升級
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。