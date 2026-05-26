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美律股東會／廖耕彬擔任新董座 下半年強攻AI眼鏡市場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
美律新任董事長廖耕彬指出，公司今年起將積極切入AI眼鏡供應鏈，預料下半年就可顯著貢獻業績。記者陳昱翔／攝影
美律新任董事長廖耕彬指出，公司今年起將積極切入AI眼鏡供應鏈，預料下半年就可顯著貢獻業績。記者陳昱翔／攝影

電聲元件大廠美律（2439）26日召開股東會，並完成董事改選，由董事會成員廖耕彬出任新任董事長，原董事長暨創辦人廖祿立卸任，改擔任董事一職；展望未來，廖耕彬指出，公司今年起將積極切入AI眼鏡供應鏈，預料下半年就可顯著貢獻業績，長期目標則將切入AI機器人產業，挹注營運成長。

據悉，廖耕彬為廖祿立的兄長廖祿煙之子。廖祿立在股東會上特別感性表示，美律從一顆種子成長為森林，全賴同仁守護「誠、正、勤、儉、忍」的企業核心價值，而新任董事長廖耕彬亦承諾，將在美律50年的技術底蘊與客戶信任基礎上，持續為股東、客戶與社會創造長遠價值，打造聲學感知領域的多元可能性。

廖耕彬強調，接任後將推動「公司治理2.0」架構，明確落實治理決策與日常經營的職能分立：董事會聚焦策略監理及風險控管，集團日常運營則交由總裁黃朝豊所帶領的專業經營團隊全力推進。

針對業務近況，黃朝豊表示，隨著AI已成為市場主流趨勢，公司也正透過自身優勢切入相關應用產業，目前已有AI眼鏡相關案子正在進行中，估下半年就會出貨相關聲學產品，並開始逐步貢獻營收。

至於AI機器人方面，黃朝豊認為，現階段AI主要商機落在基礎建設，但終究會遷移到終端應用，而AI機器人在不久後也會進入人們生活，屆時聲音、影像、感測等三方面的需求將快速增溫，美律也會切入相關領域，隨著產業共同成長。

在產能規劃部分，美律目前生產基地分別位於中國大陸、泰國與越南；其中，泰國新廠將在今年完工，屆時產能將進一步擴大。黃朝豊表示，公司接單狀況良好，預估今年營收依然會較去年成長，下半年優於上半年，全年展望正向。

此外，美律日前法說會曾指出已切入美系手機客戶折疊機供應鏈，提供揚聲器等聲學產品，預估今年第3季開始備貨、出貨，力拚今年營運回溫；外界猜測，應是已順利打入蘋果折疊iPhone供應鏈，因此下半年業績將快速增溫，為整體營運動能添柴火。

機器人 美律 股東會

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