大訊邀買家參訪總部研發重地 將展示各級伺服器最佳液冷方案

因應台北國際電腦展COMPUTEX 2026即將開展，全球IT買家匯聚台北，為完整展示AI伺服器最佳液冷垂直整合能力，專業機殼與高階散熱解決方案供應商大訊科技(Ablecom Technology Inc.)將於展覽期間，在桃園總部設置面積達216坪展區，邀請國際級買家參訪，並首度對外開放獲得國際認證的測試實驗室及生產線，針對客戶需求進行一對一技術解決方案商談，以展現大訊專業客製化生產的技術實力。

全球市場對AI運算需求持續擴張，包括CSP、主權級、企業級等資料中心的新建及擴充，均面臨高耗能散熱及基礎設施設計的極致挑戰，採用液冷散熱解決方案已成為大勢所趨，其中機箱的精密設計與液冷散熱系統的整合，更是伺服器達成高效能與維持穩定性的重要關鍵。

大訊為30年伺服器機殼設計與製造的專家，同時具備多項液冷散熱與機箱整合的專利，為全球一線伺服器系統大廠重要供應商夥伴，此次COMPUTEX 2026為展現完整的垂直整合能力與新世代AI伺服器最佳解決方案，將展出AbleRack機架、浸沒式液冷(Immersion Liquid Cooling)散熱技術、新世代AI伺服器機箱及AbleCool四大先進研發項目。

AbleRack為大訊針對新世代AI伺服器所推出的最新機架，提供完全整合、高密度的基礎設施解決方案，透過專門的精密設計，對應液冷系統與模組化的電源管理系統，可完整支援最強的AI伺服器及HPC工作負載。

大訊最新浸沒式液冷散熱技術，以卓越的散熱設計重新改寫了資料中心的能耗，使電力使用效率(Power Usage Effectiveness；PUE)降低至1.03。

大訊在伺服器機箱領域從刀鋒伺服器時代即不斷突破自我，經過近30年的經驗累積，協助客戶一次又一次挑戰最新世代的設計需求，最新推出的AI機箱系列，著重於滿足高速互連需求同時優化散熱路徑。

最後一項AbleCool為模組化液冷解決方案，是大訊最新秘密武器，可協助客戶降低30%的冷卻能耗，不僅可用於新建的資料中心，也可以用於改造優化原有的資料中心，不需內部液冷迴路，可快速建置完成，最大化資料中心的報酬率。這項產品可於此次總部參訪中體驗其改造成效。