美律新任董座廖耕彬接任 將推動公司治理2.0治理權與經營權分立

電聲元件大廠美律宣布，2026年度股東常會暨董事會改選圓滿完成，前任董事長廖祿立、副董事長魏文傑卸任行政職務，將以董事身份持續留任董事會，貢獻治理經驗。董事會決議推選廖耕彬出任新任董事長，即日起正式生效，總裁黃朝豊持續主導集團運營，核心經營團隊穩健傳承，新舊領導層攜手，開啟美律新局。

創辦人廖祿立指出，美律從一顆種子成長為森林，全賴同仁守護「誠、正、勤、儉、忍」的企業核心價值。新任董事長廖耕彬亦承諾，會在美律50年的技術底蘊與客戶信任基礎上，持續為股東、客戶與社會創造長遠價值，打造聲學感知領域的多元可能性。

廖耕彬表示，接任後首要推動「公司治理2.0」架構，明確落實治理決策與日常經營的職能分立，董事會聚焦策略監理及風險控管，集團日常運營則交由專業經營團隊全力推進。此一架構符合國際上市公司治理最佳實踐，亦有助強化美律長期策略韌性與資本市場信心。

「公司治理不是形式，是企業永續的根基。治理權與經營權的有效分立，讓董事會更聚焦長遠發展與股東利益，讓經營團隊更專注創造價值。這是美律邁向下一個50年的核心承諾。」廖耕彬也表示，「會在現有經營團隊卓越的執行力基礎上，帶領美律在AI聲學感知、供應鏈整合與綠色轉型三個賽道上，持續為股東、客戶與社會創造長遠價值。」

在治理架構優化的同時，集團核心經營團隊保持高度穩定。總裁黃朝豊深耕美律多年，不僅成功推動集團從高端聲學向人工智慧（AI）感知整合領域延伸，並帶領美律連續兩年獲選標普全球 （S&P Global）永續年鑑，在CDP氣候變遷評比中獲得A級評分，並獲得MSCI ESG評級 AA（領導層級）肯定。

面對產業新局，美律將透過新治理架構加速轉型，除以AI影音技術引領人機互動大趨勢，更將攜手全球供應鏈夥伴，共同打造具備市場競爭力的創新產品。同時，美律不忘環境初心，積極推進「綠色聲學」計畫，協助供應鏈夥伴提升ESG標準與碳盤查能力，攜手邁向永續未來。