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獨／台積電分紅爭議！魏哲家明早親上火線 取消出差開全台溝通會

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
輝達執行長黃仁勳今晚與台積電董事長魏哲家等人在台北市三六食府餐敘。黃仁勳與魏哲家一起發炒麵、飲料給現場民眾品嘗。記者曾原信/攝影
輝達執行長黃仁勳今晚與台積電董事長魏哲家等人在台北市三六食府餐敘。黃仁勳與魏哲家一起發炒麵、飲料給現場民眾品嘗。記者曾原信/攝影

台積電近日遭爆料將大砍15%員工分紅，引發內部員工不滿，甚至傳出有人揚言效仿南韓三星發動罷工。不過，台積電25日正式澄清，強調「有信心今年分紅將超過去年」，台積電董事長魏哲家明天早上將親上火線，舉辦全台溝通會與員工們說明。

台積電砍分紅的消息最初源自臉書社團「TSMC大小事」，有員工抱怨高層「想改就改、毫無誠信」，認為公司在獲利暴增之際卻縮減分紅比例，加上長期高工時、高壓環境，導致基層不滿情緒升高。台積電對外回應，強調有信心今年分紅將超過去年，並表示隨著公司持續穩健成長，未來員工分紅也會持續增加。

魏哲家今天下午寄信給台積電員工們，說明公司將於5月29日發放獎金。理解同仁們都相當關心分紅結果，因此將於5月27日提前開放查詢系統，讓同仁在上班時即可查詢個人分紅內容。

魏哲家並感謝各位同仁的努力與貢獻，他表示，公司2026年第一季同期業績較去年成長30％。個人分紅金額仍會依職級、年資及考績等因素有所差異，但整體而言，「但我相信今年整年的分紅成長比例，將高於去年的成長比例。」

魏哲家表示，他也理解同仁對分紅獎金的重視，也聽到大家聲音，因此取消原定的出差計畫，將在明天早上10點舉辦溝通會，與大家面對面說明並回答問題，預計開放全省41個演講廳與會議室等大型會場，僅限同仁線上報名，因各地容納人數有限，將依照報名先後順序錄取。

台積電董事長魏哲家的內部信件在公司內部引發熱烈討論，信件寄出不到半小時，相關溝通會報名即宣告截止，反映員工對分紅議題的高度關注。

輝達執行長黃仁勳今晚與台積電董事長魏哲家等人在台北市三六食府餐敘。黃仁勳與魏哲家一起發炒麵、飲料給現場民眾品嘗。記者曾原信/攝影
輝達執行長黃仁勳今晚與台積電董事長魏哲家等人在台北市三六食府餐敘。黃仁勳與魏哲家一起發炒麵、飲料給現場民眾品嘗。記者曾原信/攝影

輝達執行長黃仁勳今晚與台積電董事長魏哲家等人在台北市三六食府餐敘。黃仁勳與魏哲家一起發炒麵、飲料給現場民眾品嘗。記者曾原信/攝影
輝達執行長黃仁勳今晚與台積電董事長魏哲家等人在台北市三六食府餐敘。黃仁勳與魏哲家一起發炒麵、飲料給現場民眾品嘗。記者曾原信/攝影

台積電 魏哲家 員工分紅

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