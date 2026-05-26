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獨／台積電分紅爭議！魏哲家明早親上火線 取消出差開全台溝通會
台積電近日遭爆料將大砍15%員工分紅，引發內部員工不滿，甚至傳出有人揚言效仿南韓三星發動罷工。不過，台積電25日正式澄清，強調「有信心今年分紅將超過去年」，台積電董事長魏哲家明天早上將親上火線，舉辦全台溝通會與員工們說明。
台積電砍分紅的消息最初源自臉書社團「TSMC大小事」，有員工抱怨高層「想改就改、毫無誠信」，認為公司在獲利暴增之際卻縮減分紅比例，加上長期高工時、高壓環境，導致基層不滿情緒升高。台積電對外回應，強調有信心今年分紅將超過去年，並表示隨著公司持續穩健成長，未來員工分紅也會持續增加。
魏哲家今天下午寄信給台積電員工們，說明公司將於5月29日發放獎金。理解同仁們都相當關心分紅結果，因此將於5月27日提前開放查詢系統，讓同仁在上班時即可查詢個人分紅內容。
魏哲家並感謝各位同仁的努力與貢獻，他表示，公司2026年第一季同期業績較去年成長30％。個人分紅金額仍會依職級、年資及考績等因素有所差異，但整體而言，「但我相信今年整年的分紅成長比例，將高於去年的成長比例。」
魏哲家表示，他也理解同仁對分紅獎金的重視，也聽到大家聲音，因此取消原定的出差計畫，將在明天早上10點舉辦溝通會，與大家面對面說明並回答問題，預計開放全省41個演講廳與會議室等大型會場，僅限同仁線上報名，因各地容納人數有限，將依照報名先後順序錄取。
台積電董事長魏哲家的內部信件在公司內部引發熱烈討論，信件寄出不到半小時，相關溝通會報名即宣告截止，反映員工對分紅議題的高度關注。
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