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精誠資訊強化AI代理布局 聯手百林商智推自動化軟體機器人

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

資服大廠精誠資訊（6214）攜手企業自動化流程機器人的百林商智（BILINK CORP），共同推動自動化技術在企業商務營運場景的落地，主攻全球首創結合「瀏覽器核心專利技術」的新一代軟體機器人。精誠資訊表示，除了公司自行使用之外，也引進藥局、旅宿業及醫美等不同產業，拓展AI代理（AI Agent）市場。

百林商智研發的EMILY.RPA，是全球首創結合「瀏覽器核心專利技術」的新一代軟體機器人。兼顧穩定性、正確性、可控性、可稽核和成本控管，不同於傳統 RPA 需依賴外部插件，EMILY機器人本身即是瀏覽器，透過No-Code/Low-Code的直覺式設計，將人力從「執行者（Maker）」轉化為「檢查者（Checker）」，達成更高效的勞動力轉型。

以旅宿業為例，在連假旺季檔期，EMILY.RPA 接手旅宿業高度重複與跨平台的後勤庶務，執行同業動態報價監測，自動採集市場價格數據讓業者評估房價狀況，即時擷取各線上旅行社平台與官網的訂單資訊，將客資與需求自動登錄至 PMS 系統，消除前端人員手動輸入的作業斷點，同時在訊息回覆及後台財務整理，最後到資訊分析報表都可全面達成。

精誠資訊張皇裕副總經理表示，自動化流程必須確保高度準確性，以維持企業營運的穩定與可靠。其次，在推動全面自動化時，需同時具備地端與雲端的解決方案，以因應不同場景與系統架構需求。此外，自動化作業必須具備可監管與可稽核機制，若導入AI Agent 參與流程，必須確保運作透明且可追蹤，而工作範圍（Working Space）也可被明確界定，才能避免不可預期事件發生。初期我們選擇在資安監控與客戶查核作業上先導入EMILY.RPA，有達到我們預期的成果，未來可望逐步擴大到更多不同的行政部門。

精誠 機器人 軟體

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