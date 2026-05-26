緯穎COMPUTEX秀四大技術 展現AI平台全生態系

ODM大廠緯穎（6669）在今年於台北國際電腦展COMPUTEX 2026展示新世代資料中心設計願景，涵蓋與緯創共同開發的先進機櫃級AI伺服器、突破性冷卻技術創新、光學擴展（Optical Scale-up）設計，以及高壓直流電（HVDC）供電架構。

緯穎總經理暨執行長林威遠表示，AI時代面對的不再只是運算的挑戰，而是整體系統工程的考驗。從運算、散熱管理、資料傳輸到供電，皆須進行機櫃級的協同設計。今年於 COMPUTEX 展會中，緯穎將與生態系夥伴共同呈現機櫃級的全方位技術藍圖，展現我們全力為全球資料中心與雲端服務供應商的技術實力及承諾。

首先是新世代AI運算與儲存系統，將展出輝達（NVIDIA）Vera Rubin NVL72、超微（AMD）Helios機架級解決方案；HVDC則將攜手關鍵生態系夥伴台達及TE Connectivity（泰科電子），共同展示800 HVDC機櫃型解決方案，涵蓋電源機櫃（power rack）、液冷匯流排（liquid-cooled busbar）與800V轉50V電源分配板（power distribution board，PDB），完整呈現適用於高密度AI部署的HVDC端對端系統整合能力。

另外， CPO的光學AI擴展頻寬瓶頸是AI基礎設施的下一個關鍵挑戰。緯穎與Ayar Labs、創意等生態系夥伴，合力展示採用CPO的光學擴展（Optical Scale-up）機櫃設計，整合2.5D先進封裝AI ASIC、TeraPHY光學引擎、ELSFP SuperNova遠端光源、先進光纖管理與互連技術。緯穎同時展示專為ELSFP打造的自研液冷解決方案，確保伺服器系統內光學連接的可靠性。

最後是散熱應用，緯穎發表兩項突破性冷卻技術，6kW雙面液冷板搭載液態金屬TIM（Thermal Interface Materials）、鑽石複合材料（Dimond Composite）冷卻技術。