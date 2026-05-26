2026年台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）26日於台北世界貿易中心舉辦PREM·I/O HUB記者會，全球工業機器人安裝量市場價值已達167億美元，今年世貿展區集結超過180家參展商，聚焦「AI機器人區」、「電子紙產業專區」及「科技應用暨體驗館（TechXperience）」三大亮點展區，全面呈現實體AI發展趨勢與應用潛力。

外貿協會董事長黃志芳宣布，COMPUTEX 2026重返世貿，機器人應用引領智慧城市與產業升級，今日也率領機器人與電子紙領域代表企業共同出席，包括上銀科技、元太科技、英特爾與聰泰科技開發等業者，搶先揭示COMPUTEX 2026世貿展區亮點。

COMPUTEX 2026以「AI Together」為核心，今年重返世貿一館，首度設立AI機器人展區，聚焦實體AI（Physical AI）發展趨勢，從機器人應用到智慧城市安全全面展開，涵蓋AI機器人發展關鍵技術、機器人具身智慧（Embodied AI）的運算與系統架構、AI時代下的電子紙顯示永續解決方案，以及以地空整合與數位孿生打造新一代3D立體安防與智慧城市，展現AI技術從研發走向實際應用的關鍵進程，加速產業落地與生態系整合。

根據國際機器人聯合會（IFR）指出，全球工業機器人安裝量市場價值已達167億美元，技術創新、市場需求和新興應用領域，正成為推動產業成長的核心動能。AI正逐步改變機器人技術核心與應用，賦能機器人自主學習的能力與多元場域作業適應性。臺灣近年積極推動相關產業發展，透過成立臺灣AI機器人產業大聯盟、國家智慧機器人研究中心等機制，持續強化跨域整合與技術研發量能，促進產業鏈整合與應用落地。

黃志芳表示：「在全球AI產業加速發展之際，臺灣憑藉深厚且完整的硬體供應鏈優勢，正站上新一波轉型升級的關鍵位置。COMPUTEX今年重返台北世貿，並首度設立AI機器人展區，期待臺灣在AI機器人時代，從全球科技製造重鎮進一步躍升為『全球AI解決方案中心』，整合智慧製造、精準應用與軟硬體創新能量，讓世界看見台灣科技產業的實力與價值。」

元太科技業務中心副總經理洪集茂表示：「電子紙具備超低耗電、可視性佳與易於整合至不同表面的特性，正逐步從顯示介面延伸為智慧表面，讓物體能透過顏色、圖案與資訊變化，展現互動、情感與個人化價值。元太科技期望透過展覽，讓觀展者看見電子紙的多元應用可能性，也為全球買家提供多元電子紙應用解決方案與一站式採購選擇。」

英特爾電腦邊緣運算事業群產品經理張沛哲表示：「英特爾致力提供完整的終端AI與機器人解決方案，協助各個產業加速AI應用。在機器人與邊緣AI主題館（Powered by Intel）中，將匯集12家合作夥伴展示實際應用，透過機器人、智慧製造、智慧生活情境，呈現終端AI不僅能進行感知與分析，更能即時採取行動，打造新一代智慧系統。」

聰泰科技開發總經理林宏沛表示：「聰泰科技結合影像採集與分析技術，將邊緣算力與AI平台深度結合，打造3D立體安防新紀元。透過數位孿生技術與3D建模，實現從地面AI巡邏車到雲端航空巡檢的『地空整合』應用。此架構不僅能在虛擬場景中精準模擬巡檢路徑，大幅縮短驗證時間並降低成本，更透過自然語言搜尋與即時AI分析，強化智慧城市監控效能，展現從底層架構到載具應用的完整解決方案實力。」

上銀科技專案發展部副經理翁振民表示：「上銀科技長期投入精密傳動與致動技術，累積超過15年機器人關鍵零組件與系統整合經驗，相關產品已獲歐美多家機器人製造商採用，並於2025年獲國際投資研究機構摩根士丹利納入『人形機器人100強』名單。本次分享上銀如何透過核心零組件、關節致動器與機器人次系統，推進AI機器人的應用發展。」

今年世貿展區集結超過180家參展商，聚焦「AI機器人區」、「電子紙產業專區」及「科技應用暨體驗館（TechXperience）」三大亮點展區，全面呈現實體AI發展趨勢與應用潛力。

•AI機器人區：集結從感測器、馬達、減速機到系統整合的完整產業鏈業者，並透過現場實機動態展示，呈現機器人在工業自動化、物流運輸、醫療照護等場域的實際應用。代表性參展企業包括上銀科技（HIWIN）、永彰科技（EVERBRITE）、宇隆科技（Turvo）、所羅門（Solomon）、德州儀器（Texas Instrument）、女媧創造（Nuwa）等，將展出高精密減速機、人形機器人協作及AI視覺引導自動化系統等技術。 •電子紙產業專區：由電子紙製造領導品牌元太科技（E Ink）與夏普（SHARP）、振曜（Netronix）等企業，展示全彩大尺寸電子紙看板、低碳智慧電子紙標籤及無藍光醫療顯示方案，呈現電子紙技術從商業應用延伸至生活與交通場域，進一步定義未來綠色顯示新標準。 •科技應用暨體驗館（TechXperience）：以沉浸式互動為核心，聚焦終端應用與消費情境，展現AI技術於日常生活中的實際價值。參展者可親身體驗AI驅動的模擬座艙，並感受高效能運算平台在AI輔助下的即時應用表現，透過情境化場景營造，直觀呈現AI技術如何融入多元應用場域，具體展現其對終端使用者所帶來的效益與影響。

COMPUTEX 2026舉辦PREM·IO HUB記者會，展現AI技術從研發走向實際應用的關鍵進程，加速產業。貿協提供