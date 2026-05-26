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捷敏股東會／搭AI伺服器電源架構升級 強化散熱製程技術
功率半導體測試代工廠捷敏-KY（6525）26日舉行，展望後市，公司表示，今年上半年營運動能主要來自無人機、AI伺服器散熱以及工控應用， PC與NB市場近期也有急單跡象，推升整體接單表現回溫，法人估該公司全年表現將持續成長無虞。
法人看好隨著AI伺服器電源架構升級，客戶由單一單體散熱邁入系統級散熱設計，捷敏-KY將持續強化頂部、雙面散熱等製程技術，強化AI領域的量能。
在產能方面，捷敏-KY目前產能利用率約85%，且因應AI與散熱需求快速增長，公司今年資本支出也大幅提高至約2,400萬美元，高於過往規模，主要用於設備購置與擴充新產能，聚焦AI與散熱相關應用，公司預計新產能將陸續開出。
觀察業績表現，捷敏-KY今年4月營收5.4億元，月增9.04％、年增18.3％，創單月歷史新高紀錄；累計前四月營收為19億元，和去年同期相比年成長13.6％，改寫歷年同期新猷。
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