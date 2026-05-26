中美晶股東會／搶占太空太陽能商機 只要客戶願意下單都樂意承接

太陽能大廠中美晶（5483）於26日召開股東會，針對太空領域太陽能的發展，該公司董事長徐秀蘭表示，已有太空應用PERC太陽能產品小量出貨中，現階段是只要客戶願意下單，都非常樂意承接，若現有設備不敷使用，也願意再投入購置。

徐秀蘭指出，目前中美晶已有太空PERC太陽能產品，並不一定只能利用鈣鈦礦技術，各有優缺點，大家還在驗證哪個方式較好，還沒有定義哪一種方案會成為主流。

同時，徐秀蘭提到，太空太陽能相關規範有九個等級，中美晶現階段已做到第七級，相關生產設備可與一般PERC產品共用，只是製程有所不同。該公司宜蘭廠已有相關特殊的PERC生產，並小量出貨中，目前以供應美國市場為主，且不只一個客戶。

徐秀蘭也透露，中美晶被邀請評估到美國設置太陽能電池或模組廠，以就近供應，但首要面對的就是設備從何而來的議題。因為全球最大太陽能電池生產設備商在中國大陸，可能難以出口相關設備到美國，雖然市場上也有歐洲供應商，但價格高出不少，難以具備成本競爭力。這點讓其再三斟酌，是否真的要跨足美國生產，目前還沒有時間表。不過確實今年在積極評估太陽能模組合作相關事宜，因為相關風險較低，但還是在估算是否划得來。

整體而言，徐秀蘭認為，先不論其他領域的轉投資事業，中美晶本身今年營收成長會滿好，首先是包括旗下續興與艾涅爾的售電業務增長很多，另外，其位於竹南的矽材料事業部也發展得滿好。至於宜蘭廠部分，包括美國的太空應用與屋頂、地面型太陽能產品都持續耕耘，還與台灣的合作夥伴一同切入無人機機翼的太陽能電池領域，搶占低空經濟商機。