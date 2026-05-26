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美律股東會／董事會改選圓滿完成 廖耕彬出任新任董事長

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
廖耕彬出任美律新任董事長。業者／提供
廖耕彬出任美律新任董事長。業者／提供

電聲大廠美律（2439）宣布，2026年度股東常會暨董事會改選圓滿完成，前任董事長廖祿立、副董事長魏文傑卸任行政職務，將以董事身份持續留任董事會，貢獻治理經驗，董事會決議推選廖耕彬出任新任董事長，即日起正式生效，總裁黃朝豊持續主導集團運營，核心經營團隊穩健傳承，新舊領導層攜手，以更精實的治理架構與更清晰的戰略分工，開啟美律新局。

創辦人廖祿立感性表示，美律從一顆種子成長為森林，全賴同仁守護「誠、正、勤、儉、忍」的企業核心價值。新任董事長廖耕彬亦承諾，將在美律五十年的技術底蘊與客戶信任基礎上，持續為股東、客戶與社會創造長遠價值，打造聲學感知領域的多元可能性。

廖耕彬推動公司治理2.0 治理權與經營權正式分立

新任董事長廖耕彬表示，接任後首要推動「公司治理2.0」架構，明確落實治理決策與日常經營的職能分立：董事會聚焦策略監理及風險控管，集團日常運營則交由專業經營團隊全力推進。此一架構符合國際上市公司治理最佳實踐，亦有助強化美律長期策略韌性與資本市場信心。

廖董事長強調，公司治理不是形式，是企業永續的根基。治理權與經營權的有效分立，讓董事會更聚焦長遠發展與股東利益，讓經營團隊更專注創造價值。這是美律邁向下一個五十年的核心承諾。

經營主軸不變 總裁黃朝豊持續帶隊執行

在治理架構優化的同時，集團核心經營團隊保持高度穩定。總裁黃朝豊深耕美律多年，不僅成功推動集團從高端聲學向AI感知整合領域延伸，並帶領美律連續兩年獲選標普全球（S&P Global）永續年鑑，在CDP氣候變遷評比中獲得A級評分，並獲得MSCI ESG評級 AA（領導層級）肯定。

黃朝豊表示，與國際接軌使我們能精準預見產業變革，而創新是美律實踐永續承諾的核心驅動力。我們致力成為客戶在淨零路徑上最值得信賴的戰略夥伴，共同定義影音感知產業的永續新標竿。

三大戰略布局 開啟下一個五十年

面對產業新局，美律將透過新治理架構加速轉型，除以 AI 影音技術引領人機互動大趨勢，更將攜手全球供應鏈夥伴，共同打造具備市場競爭力的創新產品。同時，美律不忘環境初心，積極推進『綠色聲學』計畫，協助供應鏈夥伴提升 ESG 標準與碳盤查能力，攜手邁向永續未來。

廖耕彬董ㄤ表示，美律五十年積累的技術底蘊與客戶信任，是我們最堅實的起點。新治理架構的建立，旨在為變革注入穩定性，讓每一個改變都走得更穩、更遠。我們有信心，在現有經營團隊卓越的執行力基礎上，帶領美律在AI聲學感知、供應鏈整合與綠色轉型三個賽道上，持續為股東、客戶與社會創造長遠價值。

美律 股東會

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