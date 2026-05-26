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中華精測五度蟬聯公司治理上櫃前5% 卓越治理實力備受肯定

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

中華精測（6510）26日於第十二屆公司治理評鑑頒獎典禮上，榮獲「上櫃組排名前百分之五」殊榮。中華精測已連續五年蟬聯上櫃公司前5%績優企業，這不僅是對公司治理成果的具體認可，更是對所有股東、員工及利害關係人始終如一承諾的最佳印證。

公司治理評鑑獎項為台灣上市櫃企業年度大獎，114 年度「第 12 屆上市上櫃企業公司治理評鑑」共有1,009 家上市公司及801 家上櫃公司，合計 1,810 家接受評鑑，受評公司區分為「上市公司」與「上櫃公司」兩組，各組依評鑑成績高低分別公布七個級距之公司名單。

本屆評鑑涵蓋「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」四大類指標，中華精測於各項指標均表現優異，綜合得分名列上櫃組前5%。此成果反映公司在股東溝通、董事會效能、資訊揭露品質及ESG永續推動等面向的全面落實，展現治理體質之均衡穩健。

在114 年度公司治理精進方面，除自願於股東常會報告及年報揭露董事之個別酬金，強化股東對董事薪酬結構之監督與理解外；同時於董事會轄下設置「永續發展委員會」，作為永續發展最高指導單位，針對公司永續發展之規劃與執行成果進行督導與追蹤執行成效。

中華精測已擬定2030永續藍圖，依聯合國永續發展目標融入核心策略，聚焦環境永續、社會共榮、公司治理、技術創新四大面向，採取滾動式管理策略，每年設定精進指標，確保每一項永續承諾皆能落實為具體營運實績。

預計於2026年開始啟動生物多樣性專案，深化自然正向承諾，維護鄰里周邊原生環境，透過科學化介入帶動生物多樣性正面變化，讓科技廠房與自然環境和諧交融。此外，公司預計建置綠色智慧建築，導入再生能源與能源管理系統，以提升能源使用效率，成為達成減碳目標的關鍵基地。

上市公司 股東

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