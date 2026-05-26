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威剛首度躋身公司治理評鑑上櫃公司前5% 同業唯一入榜

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
威剛首度躋身公司治理評鑑上櫃公司前5%，威剛總經理陳玲娟（右）出席頒獎典禮。照片 ／公司提供。
威剛首度躋身公司治理評鑑上櫃公司前5%，威剛總經理陳玲娟（右）出席頒獎典禮。照片 ／公司提供。

第十二屆公司治理評鑑頒獎典禮26日舉行，記憶體模組業者威剛（3260）首次入列公司治理評鑑上櫃公司前5%最優表現，亦為本屆記憶體模組產業唯一入榜前5%的企業，展現公司近年持續深化公司治理、強化董事會運作與推動永續發展的成果，獲得高度肯定。

總經理陳玲娟表示，隨著公司治理與企業永續發展逐漸成為企業競爭力及投資人評估企業的重要指標，近年來公司積極強化董事會多元化與提升資訊透明度，並將永續理念落實為具體行動，包括獨立董事席次過半、提高女性董事席次、制定溫室氣體減量管理政策等。

此次晉升公司治理表現最優異企業之列，凸顯公司在資訊透明度、股東權益維護及永續治理等面向的長期投入已逐步開花結果。未來，威剛將持續以高標準深化公司治理，並積極結合ESG策略與企業營運方向，穩健朝向國際級永續企業目標邁進，持續為股東、員工及社會創造長期價值。

本屆公司治理評鑑由臺灣證券交易所與櫃買中心共同辦理，共有1,009家上市公司及801家上櫃公司受評，合計1,810家企業參與評鑑。評鑑結果主要依據「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」四大面向進行綜合評比。

此評鑑結果不僅作為「臺灣公司治理100指數」及「櫃買公司治理指數」篩選標的之重要參考，亦有助於公司邁向永續發展，進一步強化國際競爭力。

威剛

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