OMPUTEX下周登場 黃志芳：AI產業沒有泡沫問題

COMPUTEX2026將於6月2日登場，主辦的外貿協會董事長黃志芳今天在展前記者會表示，今年展覽規模創下新高，34家頂尖科技公司發表主題演講、舉辦技術論壇，其市值規模高達10兆美元，包括AMD執行長蘇姿丰、輝達執行長黃仁勳都在COMPUTEX展前一周來台，此時的台灣已是全球AI、機器人、IT等最重要的樞紐。

針對AI是否過熱或會泡沫化？黃志芳說，「泡沫說」過去2年就已經有人提出，但從近期超微、輝達，乃至於OPEN AI紛紛宣布大規模投資AI計畫，即可了解AI產業投資的成長是真實不虛，且越來越強勁，沒有泡沫問題；至於資本市場的估值是否過高，則是另外的問題。