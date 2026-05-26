中美晶完成董事改選 徐秀蘭續任董事長、盧明光續任榮譽董事長

中美晶（5483）今(26)日舉行股東常會並全面改選董事。新任董事共七席，包括徐秀蘭、姚宕梁、蔡文惠、張鳳鳴、方豪（開疆股份有限公司)、黎少倫（弘茂投資股份有限公司）、區光穎（坤昌投資股份有限公司）；獨董共四席，分別為楊鎧蟬、郭浩中、藍崇文及馬堅勇。所有董事一致推舉由徐秀蘭續任董事長。本次董事改選不僅展現中美矽晶董事會治理延續，也象徵公司進入世代傳承的重要階段；長年參與公司重大治理與策略方向的盧明光董事，也於此次改選後完成階段性任務交棒。

盧明光曾於 2007 年接任中美矽晶董事長，並在2020年卸任董事長職務後持續續任董事及榮譽董事長。任內以深厚的產業經驗與前瞻視野，引領中美矽晶集團逐步透過策略性併購與多角化布局，擴大事業版圖並強化整體競爭優勢，在關鍵成長階段為集團奠定穩健經營基礎，對公司長期競爭力與集團化發展具有深遠影響。

盧明光表示：「能夠參與中美矽晶不同階段的重要決策與轉型，並與董事會、經營團隊及全體同仁一路同行，對我而言是非常珍貴的經驗。企業要走得長遠，不只是看眼前景氣，更需在多變的產業環境中看清方向、配置資源，並在關鍵時刻做出決策。中美晶從矽晶圓、太陽能和藍寶石事業出發，在再生能源、半導體、汽車元件等核心事業長期布局，使集團持續成長茁壯。隨著全球能源轉型與市場需求變化，中美矽晶近年推動組織重整，以製造與服務雙軌並進，為下一階段成長奠定基礎。此次卸下董事職務，是階段性的交棒。」

盧明光說，他相信，真正支撐企業穩健前行的，是良好的治理制度、健全的經營體質、持續調整與思辨的能力，以及一代接一代的團隊傳承。我對中美矽晶既有的治理制度與經營團隊深具信心，也期盼公司持續秉持務實、穩健與永續經營的精神，為股東、員工與社會創造更長遠的價值。」

徐秀蘭表示：「盧明光榮譽董事長在多個關鍵時期以卓越的產業洞察與治理視角，帶領公司完成重要布局，為集團奠定穩健發展基礎。謹代表董事會與全體同仁，感謝盧榮譽董事長長期以來的指導與付出，未來中美矽晶將在既有的治理架構與經營基礎上持續拓展營運版圖，推動集團長期成長與永續發展。」

針對營運布局方面，徐秀蘭表示，中美晶持續以「製造＋服務」雙軌策略深化再生能源布局。製造端方面，宜蘭全資子公司續日長期深耕台灣太陽能市場，奠定穩固製造基礎與量產經驗，並逐步拓展海外市場、跨足多元應用。除穩定量產供應美系客戶用於零能耗建築之低稅率、高階客製化廣角視覺太陽能晶片外，也成功切入低軌衛星市場，攜手多家客戶，推出具高可靠度、耐輻射及耐極端溫度循環特性的 MWT（Metal Wrap Through,背電極接觸）太陽能晶片。

徐秀蘭表示，中美晶持續推動多角化布局，積極深化半導體、車用電子元件及再生能源三大產業生態系。在半導體領域，旗下環球晶圓憑藉全球先進製程產能布局與產品組合優勢，並受惠AI與高效能運算需求成長、半導體市況回溫，晶圓出貨與產能利用率同步改善，新產能加速驗證放量，逐步推升中長期營運動能；集團關聯企業台特化、宏捷科與朋程因應市場趨勢分別於先進製程材料、高速通訊元件及高效率功率元件等領域展現成長動能。透過上下游資源串聯與全球布局，中美矽晶已轉型為跨國綜合集團，在全球供應鏈重組與能源轉型浪潮下，展現穩健的成長動能與產業競爭優勢。