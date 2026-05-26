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台北國際電腦展吸引AI大咖齊聚 與會公司總市值逾10兆美元

中央社／ 台北26日電

2026年台北國際電腦展（COMPUTEX）將於6月2日登場，外貿協會今天表示，高通英特爾等4家公司執行長（CEO）及近30家企業高階主管將發表演講，與會公司市值規模超過10兆美元（約新台幣314兆元），完整涵蓋AI生態系。

今年COMPUTEX將於6月2日至5日，橫跨南港展覽館1館與2館、世貿1館及台北國際會議中心（TICC）登場，貿協今天舉行展前記者會，說明今年COMPUTEX展共計有1500家海內外企業參展、使用6000個攤位，規模再創新高，聚焦AI運算、機器人&智慧移動、次世代科技3大主題。

貿協董事長黃志芳表示，今年COMPUTEX展規模更勝以往，匯聚全球AI產業。此次邀請高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）、邁威爾（Marvell）、恩智浦（NXP）4家公司CEO進行主題演講，報名人次超過1000人並持續增加。此外，近30家頂尖企業如輝達（NVIDIA）、Google高階主管將出席論壇；與會公司市值規模超過10兆美元，完整涵蓋AI生態系。

黃志芳提到，機器人、自動化與實體AI領域將舉辦4場重磅論壇，邀集瑞士ABB、輝達、高通、恩智浦高階主管發表演說。這些企業專精機器人大腦與核心控制等關鍵技術，論壇內容精彩可期，定能讓與會者耳目一新。

黃志芳提到，往年COMPUTEX展僅使用南港1、2館，上次使用台北世貿1館是2019年的InnoVEX新創展，今年再度使用世貿展覽館，設立AI機器人區。此外，輝達也租用國際會議中心舉辦GTC，貿協經營的4座場館全數投入展會，建構橫跨南港與信義區的「雙核心」格局，將台北打造成全球AI產業核心。

黃志芳提到，目前全球買主預登人數已達2.5萬人，距離開展仍有約1週，有機會接近4萬人。

黃志芳表示，黃仁勳曾在去年演講中提到，他是在COMPUTEX展覽長大的，自創業初期參與至今，深知COMPUTEX對全球資通訊（ICT）與AI產業的重要性，這也是為何輝達選擇在台北舉辦GTC，並與COMPUTEX同期舉辦。對此貿協全力協助並樂觀其成，期盼GTC與COMPUTEX共同打造全球AI生態系的空前盛況。

關於今年COMPUTEX展預估商機，黃志芳回應媒體時表示，本展商機主要反映在出口成長。以今年3月為例，出口額達801億美元，核心動能來自AI，預計未來半年內，AI相關產業將貢獻出口的70%。

有媒體提問，總統賴清德先前提出，政府將提出一項規模新台幣1000億元的計畫，加速中小微企業及傳統產業升級轉型，貿協在其中可扮演何種角色。黃志芳回應，全台約有170萬家中小微企業，其中10%從事外銷，是貿協主要服務對象。貿協全年不間斷地舉辦活動，邀請海外買主來台採購，全力協助企業爭取訂單，也透過「台灣經貿網」提供AI智慧化服務，輔導中小企業開發AI代理人模型。

Computex 高通 英特爾 黃志芳

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