TrendForce：Micron Fab 6投產LPDDR4/DDR4 不影響DDR4供給短缺格局

Micron近日宣布其美國維吉尼亞州的Fab 6開始投產1α nm製程的LPDDR4和DDR4，主要供應給汽車、國防航太、工業、網通及醫療等關鍵領域客戶。根據TrendForce最新記憶體產業研究，Fab 6擴產主要反映美光（Micron）內部產能配置調整，而非重啟對消費性DDR4的供給。

TrendForce分析，此次Micron產線轉移呼應美國政府強化企業產能回流本土的政策，將調整Micron Fab 6的生產重心至LPDDR4及DDR4，尤以前者為主，預估該廠整體投片量於2027年第4季將成長至2026年第2季的1.5倍。其中，1α nm的投片將於2026年底開始量產，並於2027年提升投片至四倍規模。同時，OMT廠的1α nm將逐季減產，整體DDR4與LPDDR4並無擴產的規劃。

Fab 6新增DDR4/LPDDR4產線之設備除了主要來自OMT廠區，尚有額外購置設備以滿足製程升級需求。在OMT廠區的產線轉移至Fab 6後，TrendForce預期2026年Micron DDR4於其整體DRAM產出占比將收斂至7%左右，並且將逐年減少。從整體DRAM產業角度觀察，考量網通等需求仍然強勁，TrendForce研判2026年DDR4將持續缺貨，價格維持上行。

未來Micron全球產能配置將呈現明確分工：OMT廠區聚焦DDR5、HBM等主流量產規格的記憶體生產，Fab 6則專注於需求量相對較小的長生命周期產品。