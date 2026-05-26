全漢榮獲公司治理評鑑前5% 攜英特爾等巨擘COMPUTEX 2026秀AI實力
電源大廠全漢企業（3015）於日前第12屆上市上櫃公司治理評鑑中脫穎而出，榮獲「中型市值上市公司前5%」殊榮，彰顯其在環境、社會與公司治理（ESG）的卓越績效。
2026年台北國際電腦展（COMPUTEX）將於下周二（6月2日登場），隨著AI應用從雲端擴展至邊緣運算、智慧製造與網通設備，穩定高效的電力已成AI運作的關鍵基礎。全漢今年以「全漢攜手夥伴：以強韌電力，實現AI落地（Powering AI Together）」為主題，攜手英特爾（Intel）、研華（2395）、營邦（3693）、勤誠（8210）等合作夥伴，共同展示從核心基礎設施到終端應用的完整技術實力。
全漢表示，面對AI市場快速發展及多元化的應用需求，公司持續以「微客製化（Micro Customization）」作為核心競爭優勢，針對不同應用場景提供高度彈性且可靠的電源解決方案，協助客戶縮短開發時程，提升系統穩定性與市場競爭力。
今年展區聚焦資料中心至終端設備的關鍵基礎電力架構，涵蓋資料中心電源層架（Power Shelf）、高功率AI伺服器冗餘電源、網路通訊應用、以及通過80PLUS鈦金牌認證的MEGA TI 1650W等高效能產品。
此外，也展示多款與 AI 工作站相關的產品，涵蓋高功率電源CANNON 3300W、獨家備援機制TWINS PRO 1400W、高功率 TWINS CRPS 3200W冗餘電源，並發表多款4U Tower/Rack兩用AI 機殼及以及通過 NVIDIA SFF READY認證、專為緊湊效能設計的 S210 機殼。從電力供應到機殼散熱提供完整方案，展現全漢在企業級應用及高階消費市場的完整產品布局。
全漢表示，公司長期將環境永續與誠信治理融入核心業務，近年全力開發高效能、低能耗的綠色電源，以實際行動回應全球減碳趨勢與ESG永續發展目標。
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