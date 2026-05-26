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威剛首度躋身公司治理評鑑上櫃前5% 記憶體模組同業唯一入榜

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
威剛首度躋身公司治理評鑑上櫃公司前5%，威剛總經理陳玲娟(右)出席頒獎典禮。公司／提供
威剛首度躋身公司治理評鑑上櫃公司前5%，威剛總經理陳玲娟(右)出席頒獎典禮。公司／提供

記憶體模組大廠威剛（3260）26日宣布，首度入列第十二屆公司治理評鑑上櫃公司前5%最優表現企業，並為本屆記憶體模組產業唯一躋身前5%的公司，顯示近年推動公司治理、董事會運作與永續發展成果獲得肯定。

威剛總經理陳玲娟表示，公司治理與企業永續已成為企業競爭力及投資人評估企業的重要指標，威剛近年持續強化董事會多元化、提升資訊透明度，並將永續理念落實至營運行動，包括獨立董事席次過半、提高女性董事席次，以及制定溫室氣體減量管理政策等。

陳玲娟指出，此次晉升公司治理表現最優異企業之列，代表威剛在資訊透明度、股東權益維護及永續治理等面向的長期投入逐步展現成果。未來公司將持續以高標準深化公司治理，並結合ESG策略與營運方向，朝國際級永續企業目標邁進，為股東、員工及社會創造長期價值。

第十二屆公司治理評鑑由臺灣證券交易所與櫃買中心共同辦理，本屆共有1,009家上市公司及801家上櫃公司、合計1,810家企業參與評鑑。評鑑依據包含「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」四大面向，評鑑結果亦為相關公司治理指數篩選標的的重要參考。

威剛

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