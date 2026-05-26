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被對手分單？穎崴董座澄清已請供應商優先供貨 全力滿足客戶需求

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
穎崴董事長王嘉煌。圖／穎崴提供
穎崴董事長王嘉煌。圖／穎崴提供

晶圓測試介面大廠穎崴（6515）近期傳出因探針產能不足，導致AI晶片大客戶將部分訂單轉向競爭對手。穎嵅董事長王嘉煌今天表示，AI需求爆發超乎過去想像，客戶提出的訂單需求確實已超出穎崴產能負荷，不過穎崴已要求主要供應商，尤其是探針供應列序第一優先排序，這情況下半年應會改善，公司也持續擴增產能，以利滿足客戶需求。

王嘉煌表示，受惠AI晶片與高階高功率HPC（高效能運算）需求強勁，目前訂單能見度已長達5至6個月，創下公司成立以來少見情況，客戶甚至頻頻催貨，形容交期需求是「昨天就要」，凸顯AI供應鏈從晶圓製造、先進封裝一路延伸至測試端的急迫性。

王嘉煌指出，過去公司較少遇到客戶提前半年提供明確訂單預測，但如今AI晶片需求高度確定，客戶已開始依照自身產能規劃，提前布局測試介面產能。尤其隨著封測廠（OSAT）加速擴廠，穎崴也同步擴充產能，以滿足高階AI晶片測試需求。管理層坦言，目前「很多訂單都在排隊」，公司內部最重要的任務，就是用最快速度將產能極大化。

業界分析，AI GPU、AI ASIC與高階HPC晶片測試需求快速升溫，主因這類晶片具備高功耗、高腳位數與更複雜封裝架構，測試時間遠高於傳統晶片，加上可靠度驗證與功能測試需求增加，使測試介面、老化測試與相關設備成為供應鏈新瓶頸。

王嘉煌也看好今年營運表現，公司預期全年營收將挑戰歷史新高，其中北美客戶貢獻比重預估將超過六至七成，成為成長主力。市場解讀，這意味穎崴已深度切入美系AI晶片供應鏈，包括GPU、AI加速器與資料中心相關應用，受惠AI基礎建設投資持續擴大。

為因應需求，穎崴近一至兩年資本支出規模預估達新台幣30億至40億元，創歷史新高，主要用於擴廠與先進研發投資。穎崴並規劃，高雄新仁武新廠即將於29日動工外，2030年前還將啟動新廠布局，顯示對長期AI需求成長具高度信心。

王嘉煌表示，穎威目前自製探針月產350萬針，預估今年上半年將提升至600萬針；今年底可望進一步提升至900萬金；高雄仁武新廠完工後，自製探針可達1400萬針，但即使如此，在其他加工件及客戶訂單持續提高下，自製率也估計僅及六成。

除既有測試介面業務外，王嘉煌也表示，穎崴也同步布局AI晶片老化測試與矽光子/CPO（共同封裝光學）測試方案。管理層表示，AI晶片burn-in老化測試需求快速增加，今年下半年可望逐步放量，真正的大量需求將落在明年之後。

至於市場關注的CPO測試，穎崴坦言，目前客戶規格仍在討論階段，技術挑戰極高，現階段多仍停留在少量工程驗證，真正自動化量產解決方案預估最快明年才有機會獲客戶認可。

穎崴 晶片

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