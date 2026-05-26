元太與聯發科深化合作 鎖定彩色教育與閱讀市場

全球電子紙領導廠商元太（8069）與IC設計大廠聯發科（2454）26日宣布，雙方將深化合作，透過整合聯發科技全球首款專為生成式AI電子閱讀器打造的系統單晶片（SoC）與內建硬體時序控制晶片（Hardware TCON），同步支援最新彩色電子紙技術平台 E Ink Gallery™ 與 E Ink Kaleido™，共同布局以彩色內容為核心的電子書閱讀器與教育市場，進一步提升智慧閱讀與數位學習體驗。

元太科技業務中心副總經理洪集茂表示：「延續與聯發科技的長期合作，我們持續優化電子紙顯示體驗。透過新一代SoC結合最新彩色電子紙技術，不僅實現更快速的刷新表現與更細膩的色彩呈現，也為電子紙在教育與閱讀市場開創更多元的應用可能，提供兼具護眼與數位互動優勢的全新使用體驗。」

聯發科技個人裝置事業部總經理Adam King表示，聯發科技與元太科技自合作第一代產品起即攜手進軍全球電子書閱讀器市場，並成功獲全球指標性電子書廠商青睞。面對生成式AI帶來的產業典範轉移，雙方完美結合聯發科技邊緣AI算力與元太於全彩電子紙顯示技術，此不僅賦予電子紙極致的視覺體驗，更讓原先的數位閱讀器，逐步進化到能支援手寫順暢的電子筆記本及能離線支援即時語音紀錄與翻譯的終端智慧裝置。

聯發科技最新款生成式AI電子閱讀器SoCMT8115與MT8126（分別支援Linux與Android[KL(1.1]平台）內建聯發科技NPU處理器，具備7.4 TOPS AI運算效能，可支援多人語音辨識、會議逐字稿生成、會議摘要與超過20種語言即時翻譯等裝置端AI應用。在顯示技術，支援氧化物薄膜電晶體（Oxide TFT）7級高壓驅動技術，透過加速電子紙墨水粒子移動，大幅提升畫面更新速度與顯示潔淨度，提供更流暢細緻的閱讀體驗，並可支援最大13.3吋、300 PPI高解析電子紙面板。當搭配 E Ink Gallery™ 技術時，其最高可支援7-bit色彩深度，並透過混色（Dithering）技術擴展色域範圍，使彩色內容呈現更為精準細膩，特別適用於圖鑑、教材與圖像豐富的教育應用場景。

此外，兩款SoC於E Ink Kaleido平台上，能支援局部快速刷新與動態低殘影演算法，可有效提升畫面切換流暢度，帶來更順暢的網頁瀏覽與動畫播放體驗，進一步拓展電子紙在互動學習與多媒體內容上的應用潛力。

透過雙方深度合作，進一步釋放E Ink Gallery與E Ink Kaleido彩色電子紙在高速刷新、低殘影與全彩細節顯示上的技術潛能，實現畫質與操作流暢度同步升級的電子紙多工體驗。聯發科技也將持續以先進SoC解決方案，攜手元太科技推動智慧閱讀與無紙化應用發展。

聯發科技兩款最新電子紙平台預計將率先搭載於元太科技子公司元力電紙（Linfiny）新一代電子紙平板，結合最新 E Ink Gallery 彩色電子紙平台，以整機示範設計呈現電子紙顯示技術與SoC整合的最佳化成果。

元太科技與聯發科技將於COMPUTEX 2026共同展出相關解決方案，歡迎於展期間造訪聯發科技南港展覽館一館L0818展位，以及元太科技世貿一館D0101展位。