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志聖獲頒第十二屆公司治理評鑑上市公司前5% 深化ESG

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
志聖工業於26日獲頒「第十二屆公司治理評鑑」上市公司前5%殊榮，在全台1,009家上市公司中名列最高級距，展現公司治理與永續經營成果獲資本市場高度肯定。圖：公司提供
志聖工業於26日獲頒「第十二屆公司治理評鑑」上市公司前5%殊榮，在全台1,009家上市公司中名列最高級距，展現公司治理與永續經營成果獲資本市場高度肯定。圖：公司提供

志聖（2467）於26日獲頒「第十二屆公司治理評鑑」上市公司前5%殊榮，在全台1,009家上市公司中名列最高級距，展現公司治理與永續經營成果獲資本市場高度肯定。

值得關注的是，志聖僅用短短三年時間，便從公司治理評鑑80%~100%級距，大幅躍升至上市公司前5%，公司以「大谷翔平九宮格」目標管理精神，結合跨部門團隊協作與持續精進，齊心推動公司治理制度優化，榮獲今年公司治理評鑑前5%佳績。並成為本屆僅14家新進入前5%的上市公司之一，顯示公司近年在治理制度、資訊透明、董事會運作及永續管理上的全面進步。

本屆公司治理評鑑中，「推動永續發展」構面權重高達49%，已成為評鑑最核心指標。 志聖近年除積極投入半導體先進封裝設備，也同步深化ESG治理、風險管理與低碳供應鏈布局。2025年公司完成CDP氣候變遷問卷評比，獲得「B-」成績，代表公司在氣候治理、碳管理及資訊揭露透明度方面，已逐步與國際標準接軌。

志聖表示，公司治理不只是制度要求，更是企業全球競爭力的重要基礎。面對全球半導體供應鏈重組與永續轉型趨勢，公司將持續以「誠信、透明、永續」為核心精神，深化ESG與經營策略整合，持續提升國際競爭力與股東價值。

志聖工業於26日獲頒「第十二屆公司治理評鑑」上市公司前5%殊榮，在全台1,009家上市公司中名列最高級距，展現公司治理與永續經營成果獲資本市場高度肯定。圖：公司提供
志聖工業於26日獲頒「第十二屆公司治理評鑑」上市公司前5%殊榮，在全台1,009家上市公司中名列最高級距，展現公司治理與永續經營成果獲資本市場高度肯定。圖：公司提供

上市公司 志聖 董事會

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