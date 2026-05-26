宇瞻 COMPUTEX 秀 Edge AI 儲存戰力

隨著Edge AI應用從概念驗證走向實際部署，地端即時推論所帶來的高頻寬、高熱與長時間運算需求，也讓工業級儲存設備成為AI系統穩定運作的關鍵，全球數位儲存解決方案領導品牌宇瞻（8271）於COMPUTEX 2026，以「儲存，成就AI未來」為主題，並攜手振樺電（8114）、研揚（6579）及韓國AI晶片新創DEEPX，聚焦Edge AI應用場景，展示涵蓋AI運算擴充、工業級SSD、散熱技術與高效能記憶體等解決方案，協助客戶布局智慧工廠、智慧零售與智慧交通等垂直市場。

宇瞻科技積極深化產業鏈合作，本次攜手振樺電、研揚科技、歐特儀及DEEPX，共同展現Edge AI在多元場景的落地應用。其中，宇瞻與DEEPX聯手開發的「ViClaw Edge AI + Storage System」完美整合SSD與NPU架構，可提供高達50 TOPS的運算效能，顯著提升地端伺服器與邊緣設備的AI推論實力。

在具體應用上，宇瞻結合研揚的工業級主機平台與振樺電的POS系統，勾勒出智慧零售與智慧工廠的升級藍圖；同時，也與歐特儀合作打造智慧停車柱，全面落實低功耗、高可視、即時聯網的智慧停車解決方案。

隨著AI推論逐漸朝地端部署發展，宇瞻此次展出的多項產品，即鎖定Edge AI設備在高密度運算環境下的核心痛點–散熱效能。針對相關需求，宇瞻此次展出多項工業級散熱技術，包括針對無風扇設備設計的GraTherX散熱方案、採雙層鰭片結構的CoreGlacier 2極速散熱技術，以及適用於超薄與狹小設備的Thermal-Ink印刷式散熱技術。GraTherX可有效降低DDR5模組溫度達23.4°C，能將MTBF提升約2.7倍，大幅延長模組使用壽命，強化Edge AI設備長時間運作下的穩定性。

除儲存本業外，宇瞻近年亦持續深化AOI（自動光學檢測）與AI整合應用布局。今年展會中同步展示結合XR技術的智慧巡檢方案，可應用於遠端維運、教育訓練與工業現場管理，協助企業降低人力與培訓成本。此外，宇瞻亦展出13吋與27吋膽固醇電子紙產品，可於-30°C至85°C寬溫環境下持續顯示，鎖定戶外與極端環境商用顯示需求。

宇瞻執行長張家騉表示，隨著Edge AI應用加速落地，高可靠度儲存與散熱整合能力，將成為AI系統穩定運作的重要關鍵。未來將持續深化AI垂直應用布局，並強化與產業鏈夥伴合作，拓展Edge AI市場版圖。