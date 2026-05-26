鈺創旗下鈺立微攜手酷博樂 推智慧巡檢 AMR 方案

鈺創（5351）旗下專注3D視覺與AI融合應用的子公司鈺立微26日表示，將於COMPUTEX 2026展示與信驊科技子公司酷博樂（Cupola360 Inc.）合作之智慧公共安全巡檢AMR解決方案，雙方將結合鈺立微在AMR自主移動底盤、機器視覺、邊緣AI與機器人系統平台的技術能力，以及酷博樂在360度全景影像與實境遠端管理應用的優勢，共同推動捷運、機場、車站、商場與大型公共環境的智慧巡檢應用。

本次展示方案以鈺立微AMR移動底盤為核心，搭配專用模組化支架，並於平台上整合酷博樂的Cupola360全景智慧巡檢相機，使巡檢設備可於場域中自主移動，並即時擷取周遭環境影像。透過可長時間使用的即時全景影像，系統可降低傳統固定式攝影機的視角死角，提升公共空間巡檢覆蓋率，協助場域管理者更即時掌握現場狀況。

在捷運、機場與大型公共場域中，安全巡檢通常需要長時間、重複性與高頻率的人員巡查，包含通道、人流、出入口、月台、候機區、行李區、商業空間與管制區周邊等不同區域。透過AMR自主移動平台搭配360度影像感知，系統可協助執行例行巡檢、環境監看、異常狀態回報、人流狀況觀察與營運安全輔助，降低人力負擔並提升巡檢效率。

此方案亦可進一步結合鈺立微的邊緣AI運算與3D感測技術，支援物件辨識、障礙物偵測、行人安全避讓、特定區域巡航與事件標記等功能。未來若搭配雲端管理平台，巡檢AMR可將影像資料、巡檢路徑、異常事件與設備狀態回傳至後台，形成可追蹤、可管理、可持續優化的智慧巡檢服務架構。

鈺立微指出，公共場域的安全管理正面臨人力短缺、巡檢頻率提高與即時反應需求增加等挑戰。過去公共安全監控多依賴固定式攝影機與人工巡邏，但固定設備容易受到視角限制，人工巡檢也難以長時間維持一致頻率。透過AMR自主移動底盤與360度全景影像的整合，可讓巡檢設備從固定監看升級為可移動、可巡航、可回報的智慧安全節點。

酷博樂則說，Cupola360全景智慧巡檢相機如同「AI的眼睛」，可提供完整的場域即時影像資訊，適合結合移動式載具應用於開放式、大範圍與人流密集的公共環境。透過與鈺立微 AMR平台整合，影像系統不再侷限於固定位置，而能隨著自主移動平台進入不同巡檢路線與任務區域，實現現場遠端管理，進一步擴大智慧影像在公共安全與營運管理上的應用價值。