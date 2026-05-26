宏觀股東會／將推出光電複合技術的高速長距離傳輸產品

宏觀（6568）於26日召開股東會，該公司提到，在有線傳輸方面，將推出光電複合技術的高速長距離傳輸產品，在無線傳輸方面，也會持續投入下一代 AIoT IC開發。

宏觀去年合併營收達11.37億元，年增6.7%，為歷史次高紀錄，每股純益為4元，並決議每股發放現金股利2元。該公司去年受惠於核心業務穩定成長，TV Tuner產品持續受新興市場換機與導入需求帶動，提供穩定出貨動能；光通訊產品通過市場驗證，推升整體營運表現。此外，其系統單晶片產品的ASIC服務專案也依開發進度順利推進，並完成客戶驗收。

在有線傳輸方面，宏觀指出，該公司將推出光電複合技術的高速長距離傳輸產品，可有效改善傳統銅線在長距離高速傳輸時的訊號衰減問題。未來並將進一步串聯有線與無線傳輸技術，結合高速傳輸、低延遲與高可靠度特性，滿足影音串流、智慧終端裝置、車載應用及智慧聯網等多元市場需求，打造更完整的資料傳輸平台。

另外，在無線傳輸方面，宏觀也持續投入下一代 AIoT IC開發，希望提供兼具高效能、低功耗及成本競爭力的晶片與模組化解決方案，並透過平台化整合設計，強化邊緣運算與智慧連網應用能力。

展望未來，宏觀表示，將持續深化技術創新與產品差異化策略，聚焦資料傳輸與智慧連結需求，致力於解決日益成長的資料傳輸與應用整合挑戰，提供有線與無線傳輸解決方案。整合軟硬體與傳輸技術，逐步朝平台化與系統整合方向發展，滿足客戶多元應用需求。