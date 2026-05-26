聯發科攜手元太 攻彩色電子書閱讀器市場

IC設計大廠聯發科（2454）與電子紙廠商元太於26日宣布，雙方將深化合作，透過整合聯發科全球首款專為生成式AI電子閱讀器打造的系統單晶片與內建硬體時序控制晶片（Hardware TCON），同步支援最新彩色電子紙技術平台E Ink Gallery與E Ink Kaleido，共同布局以彩色內容為核心的電子書閱讀器與教育市場。

聯發科個人裝置事業部總經理Adam King表示，聯發科與元太自合作第一代產品起，即攜手進軍全球電子書閱讀器市場，並成功獲全球指標性電子書廠商青睞。面對生成式AI帶來的產業典範轉移，雙方結合聯發科邊緣AI算力，與元太全彩電子紙顯示技術，不僅賦予電子紙極致的視覺體驗，更讓原先的數位閱讀器，逐步進化到能支援手寫順暢的電子筆記本，及能離線支援即時語音紀錄與翻譯的終端智慧裝置。

元太業務中心副總洪集茂指出，延續與聯發科的長期合作，該公司持續優化電子紙顯示體驗。透過新一代系統單晶片結合最新彩色電子紙技術，不僅可實現更快速的刷新表現與更細膩的色彩呈現，也為電子紙在教育與閱讀市場開創更多元的應用可能，提供兼具護眼與數位互動優勢的使用體驗。

聯發科最新款生成式AI電子閱讀器系統單晶片MT8115與MT8126，分別支援Linux與Android平台，內建聯發科NPU處理器，具備7.4 TOPS AI運算效能，可支援多人語音辨識、會議逐字稿生成、會議摘要與超過20種語言即時翻譯等裝置端AI應用。在顯示技術方面，支援氧化物薄膜電晶體（Oxide TFT）7級高壓驅動技術，透過加速電子紙墨水粒子移動，可大幅提升畫面更新速度與顯示潔淨度，並可支援最大13.3吋、300 PPI高解析電子紙面板。當搭配 E Ink Gallery技術時，其最高可支援7-bit色彩深度，並透過混色技術擴展色域範圍，使彩色內容呈現更為精準細膩。