快訊

温嵐真正病因曝光！結石惡化成敗血症 ICU搶救10天終於脫險

228公園吉祥物「鱷雀鱔」被釣去當熱炒 公園處曝2原因沒移除

才分享龍鳳胎滿百日！台中網紅牙醫驚傳離世 粉絲不捨哀悼

聽新聞
0:00 / 0:00

大銀微系統股東會／深化轉型 半導體相關設備業務占比逾五成

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
大銀微系統26日召開股東常會，圖為董事長卓秀瑜(左)與執行副總游凱勝。記者宋健生/攝影
大銀微系統26日召開股東常會，圖為董事長卓秀瑜(左)與執行副總游凱勝。記者宋健生/攝影

大銀微系統（4576）26日召開股東常會，董事長卓秀瑜表示，大銀從去年下半年到今年全年都受惠半導體先進封裝、AI、高頻寬晶片需求暴增，而在矽光子、高階PCB量測與檢測方面也都取得顯著突破，有信心今年營運將全面超越去年。

大銀股東常會承認並通過去年度決算表冊及盈餘分配案，每股配發0.8元股利，包含0.6元現金股利及0.2元股票股利。

卓秀瑜指出，大銀今年前五月接單及銷售，較去年同期成長30%以上。目前訂單能見度相當高，自動化元件2.5至3個月，精密定位平台直達第4季，甚至部分看到2027年第1季。

值得注意的是，隨著AI晶片、高階半導體製程與智慧自動化需求全面爆發，帶動半導體相關設備業務占營收比重突破50%，代表公司已成功從傳統的精密元件廠，深化轉型為AI先進封裝與半導體高階設備的核心供應商。

卓秀瑜指出，大銀2026年的成長動能，主要由先進封裝(CoWos / FOPLP)、矽光子(CPO)及自動化與Al機器人等三大巿場應用驅動。

首先在先進封裝方面，目前主要的出貨動能以 CoWoS為主，其奈米級精密定位系統(如空氣軸承定位平台)具備零摩擦、高精度特性，已切入曝光、檢測與封裝設備供應鏈。此外，針對面板級封裝(FOPLP)及CoPoS也正積極打樣驗證中。

2025年推出的「高精度五軸模組」，在2026 年擴大導入，有效解決大尺寸晶圓翹曲造成的檢測誤判。

其次，在矽光子新領域，矽光子晶體調整與光纖對準需要奈米級絕對精準度，大銀的大型高精度Stage(定位平台)已於今年4月開始出貨給矽光子檢測設備廠，另有兩三家也在驗測中，預期下半年到2027年營收占比將逐步拉高，目標在5%以上，成為新一代高成長曲線。

在自動化與AI機器人放能部分，受惠於中國大陸及東南亞高階PCB與檢測設備廠強勁拉貨，包括元件、線性馬達與精密控制器訂單滿載。

同時，大銀與上銀（2049）、美國新創Dexterity共同開發的AI辨識8軸物流機器人，以及新型驅動器等產品在今年陸續放量，切入工業自動化及新興機器人傳動供應鏈。

面對地緣政治導致的部分物料成本上漲，大銀已於今年4月中旬調漲部分產品售價，平均漲幅約5%至10%，客戶接受度高，將有效支撐下半年的毛利率。

大銀執行副總游凱勝表示，為因應訂單爆量，大銀也持續優化自動化產線，並進行產能調度提升，以滿足全球半導體設備商的快速拉貨需求。另外，今年資本支出將提高至2億元，除鳳山廠支出，也將擴建無塵室產能。

半導體

延伸閱讀

中興電股東會／獲半導體晶圓廠認證、Q4出貨 董座：未來成長動能無虞

群翊股東會／拍板配息10.2元 訂單能見度拉長至明年首季

順德股東會／AI 高階散熱布局開花結果 今年是「均熱片元年」

伸興股東會／通過配發5元股息、配發率90.5% 宇隆AI機器人進入收成期

相關新聞

世芯股東會／董座沈翔霖：主要客戶晶片設計案已於5月量產

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯-KY（3661）於26日召開股東會，該公司董事長暨總經理沈翔霖提到，最艱難的挑戰階段已經過去，對於今年及未來的營收與獲利成長充滿信心，主要客戶的晶片設計案已於5月量產。

33國1500家科技廠商齊聚COMPUTEX 2026 共創全球AI數位經濟商機

隨著生成式AI（GenAI）、代理式AI（Agentic AI）與實體AI（Physical AI）快速發展，全球科技產業正從單一模型與算力競賽，進一步邁向雲端、邊緣、終端與實體應用整合的新階段。AI不再只是技術展示，而是企業導入、產業轉型與供應鏈升級的核心動能。即將於6月2日至5日登場的COMPUTEX 2026，將以「AI TOGETHER」為年度展覽主軸，串聯全球AI生態系，從AI基礎建設、AI運算平台、Edge AI、AI PC、Physical AI到垂直場域應用，完整呈現AI從創新走向落地的最新趨勢。

世紀同台！黃仁勳攜Marvell執行長Matt Murphy合體COMPUTEX談AI新戰略

COMPUTEX主辦單位外貿協會（TAITRA）宣布，Marvell Technology董事長暨執行長Matt Murphy於COMPUTEX 2026發表的主題演講，將於6月2日上午10:30在台北南港展覽館2館7樓舉行。

半導體風雲／矽光子獨角獸Lightmatter 與台積引領AI革新

矽光子被視為推進AI基礎建設、快速支應AI發展的重要技術革新。矽光子發展今年迎來兩大盛事， 首先是台積電在今年的技術論壇揭開矽光子起飛的時代，搭載其光引擎COUPE技術的全球首個200Gbps微環調變器（MRM），將於今年進入量產；其次全球矽光子獨角獸美商Lightmatter也在5月22日宣布Guide DR，為業界首款液冷式Laser NIC。 看不懂這些專有名詞無妨，這些都是推動AI晶片效能愈來愈強大極為關鍵元件，目的是將龐大的訊號透過矽光傳輸，並且實現在一個機架內，放進1000個以上XPU晶片，成為超級強大的超級電腦，甚至可透過橫向擴充，快速連接數十個或數百個機櫃，成為超級強大運算的資料中心。

聯發科2029年後更強成長 美系大行調升目標價

美系券商調升聯發科（2454）目標，券商最新預估Google TPU2027、2028年貢獻聯發科營收比各為38% / 68%。除2nm TPU 外，預期也將參與1.4nm TPU v10「Icefish」，支撐2029年後更強成長。因此，上修2027、2028年每股稅後盈餘（EPS）至133.7/280.6元，以2028年38xPE評價，同步升目標。重申「Top Pick」

華為拚五年後推1.4奈米 發表半導體領域「韜（τ）定律」

美中科技戰持續，中國大陸科技巨頭華為昨（25）日發表半導體領域新原則「韜（τ）定律」，並提出在2031年，也就是五年後設計出電晶體密度相當於1.4奈米製程的高端晶片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。