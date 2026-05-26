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精誠AI應用添「數位後勤」新兵 早盤股價上漲
精誠資訊（6214）26日宣布攜手企業自動化流程機器人開發商百林商智，共同推動自動化技術在企業商務營運場景的落地。所研發的 EMILY.RPA，為首創結合「瀏覽器核心專利技術」的新一代軟體機器人。精誠除了自身陸續在內部作業流程採用，也導入藥局、旅宿業以及醫美等不同產業，推升早盤股價開高。
據了解，在實務場景中，EMILY.RPA 的自動化特性與各領域的營運痛點精準對接，化身為產業的「數位後勤」。精誠與 EMILY.RPA 的合作，可讓技術落地並累積服務動能。透過將重複性作業交給自動化工具，企業能更有效配置人力資源，讓員工在更有意義的任務中發揮所長。
精誠資訊副總張皇裕表示，自動化流程必須確保高度準確性，以維持企業營運的穩定與可靠。其次，在推動全面自動化時，需同時具備地端與雲端的解決方案，以因應不同場景與系統架構需求。此外，自動化作業必須具備可監管與可稽核機制，若導入AI Agent 參與流程，必須確保運作透明且可追蹤，而工作範圍也可被明確界定，才能避免不可預期事件發生。
以旅宿業為例，在連假旺季檔期，EMILY.RPA 接手旅宿業高度重複與跨平台的後勤庶務，執行同業動態報價監測，自動採集市場價格數據讓業者評估房價狀況，即時擷取各 OTA 平台（Online Travel Agency線上旅行社） 與官網的訂單資訊，將客資與需求自動登錄至 PMS 系統，消除前端人員手動輸入的作業斷點。
在訊息端，系統針對入住時間、停車細節等常見問答進行自動化標準回覆；在財務端，則執行應收帳款與發票的自動比對勾稽，當實收金額與系統資料出現差異時，主動發送異常報告。當旅客退房後，系統自動觸發行銷模組，寄送問候信與滿意度調查，並將回收數據整合為品牌分析報表。
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