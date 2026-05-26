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伺服器風扇 IC 拉貨動能續強 法人調高偉詮電獲利預估及目標價
偉詮電（2436）第1季本業獲利超標，第2季受惠伺服器風扇相關IC拉貨動能續強，營運具上修動能，法人看好，產品組合優化程度較原先預期佳，調高2026年毛利率、獲利預估值及目標價。
投顧法人分析，偉詮電第1季營收創下歷史新高，主要動能來自伺服器風扇馬達驅動IC出貨持續增長，毛利率提升至33.5%，整體營業利益跳升至1.4億元，優於先前預期，每股稅後純益（EPS）0.7元。
偉詮電4月營收3.9億元，改寫歷史同期高點，AI伺服器帶動風扇相關IC拉貨動能增長幅度持續擴大，法人上修第2季營收預估值，季增14%，換算年增28.6%，智慧相關應用占比持續提升帶動毛利率提升至34.4%，獲利同步上修。
法人指出，雖然AI伺服器散熱走向液冷，但多數仍是L2A，風扇整櫃用量約350個，進入VR系列後開始走向L2L規格，單櫃風扇將會減少，會出現POWER RACK，一櫃COMPUTE RACK搭配兩櫃POWER RACK，預期整體風扇IC產值不會減少。
偉詮電主要有三大產品，包括電源相關、智慧應用（風扇馬達驅動IC）及代理羅姆半導體產品，由於毛利率高於平均的風扇馬達驅動IC需求優於預期，成長性較預估更高，加上羅姆半導體分離式元件上漲，抵銷晶圓代工及封測漲價，法人上修2026年毛利率預估至34.7%。
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