快訊

温嵐真正病因曝光！結石惡化成敗血症 ICU搶救10天終於脫險

228公園吉祥物「鱷雀鱔」被釣去當熱炒 公園處曝2原因沒移除

才分享龍鳳胎滿百日！台中網紅牙醫驚傳離世 粉絲不捨哀悼

聽新聞
0:00 / 0:00

伺服器風扇 IC 拉貨動能續強 法人調高偉詮電獲利預估及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

偉詮電（2436）第1季本業獲利超標，第2季受惠伺服器風扇相關IC拉貨動能續強，營運具上修動能，法人看好，產品組合優化程度較原先預期佳，調高2026年毛利率、獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，偉詮電第1季營收創下歷史新高，主要動能來自伺服器風扇馬達驅動IC出貨持續增長，毛利率提升至33.5%，整體營業利益跳升至1.4億元，優於先前預期，每股稅後純益（EPS）0.7元。

偉詮電4月營收3.9億元，改寫歷史同期高點，AI伺服器帶動風扇相關IC拉貨動能增長幅度持續擴大，法人上修第2季營收預估值，季增14%，換算年增28.6%，智慧相關應用占比持續提升帶動毛利率提升至34.4%，獲利同步上修。

法人指出，雖然AI伺服器散熱走向液冷，但多數仍是L2A，風扇整櫃用量約350個，進入VR系列後開始走向L2L規格，單櫃風扇將會減少，會出現POWER RACK，一櫃COMPUTE RACK搭配兩櫃POWER RACK，預期整體風扇IC產值不會減少。

偉詮電主要有三大產品，包括電源相關、智慧應用（風扇馬達驅動IC）及代理羅姆半導體產品，由於毛利率高於平均的風扇馬達驅動IC需求優於預期，成長性較預估更高，加上羅姆半導體分離式元件上漲，抵銷晶圓代工及封測漲價，法人上修2026年毛利率預估至34.7%。

偉詮電 伺服器 營收

延伸閱讀

圓剛2026年獲利攻六年高點

順德股東會／AI 高階散熱布局開花結果 今年是「均熱片元年」

別管千金股了！外資驚人預測：台積電、聯發科目標價震撼全市場

雙鴻股東會／AI ASIC 散熱大單湧入 上調年營收成長至七成

相關新聞

世芯股東會／董座沈翔霖：主要客戶晶片設計案已於5月量產

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯-KY（3661）於26日召開股東會，該公司董事長暨總經理沈翔霖提到，最艱難的挑戰階段已經過去，對於今年及未來的營收與獲利成長充滿信心，主要客戶的晶片設計案已於5月量產。

33國1500家科技廠商齊聚COMPUTEX 2026 共創全球AI數位經濟商機

隨著生成式AI（GenAI）、代理式AI（Agentic AI）與實體AI（Physical AI）快速發展，全球科技產業正從單一模型與算力競賽，進一步邁向雲端、邊緣、終端與實體應用整合的新階段。AI不再只是技術展示，而是企業導入、產業轉型與供應鏈升級的核心動能。即將於6月2日至5日登場的COMPUTEX 2026，將以「AI TOGETHER」為年度展覽主軸，串聯全球AI生態系，從AI基礎建設、AI運算平台、Edge AI、AI PC、Physical AI到垂直場域應用，完整呈現AI從創新走向落地的最新趨勢。

世紀同台！黃仁勳攜Marvell執行長Matt Murphy合體COMPUTEX談AI新戰略

COMPUTEX主辦單位外貿協會（TAITRA）宣布，Marvell Technology董事長暨執行長Matt Murphy於COMPUTEX 2026發表的主題演講，將於6月2日上午10:30在台北南港展覽館2館7樓舉行。

半導體風雲／矽光子獨角獸Lightmatter 與台積引領AI革新

矽光子被視為推進AI基礎建設、快速支應AI發展的重要技術革新。矽光子發展今年迎來兩大盛事， 首先是台積電在今年的技術論壇揭開矽光子起飛的時代，搭載其光引擎COUPE技術的全球首個200Gbps微環調變器（MRM），將於今年進入量產；其次全球矽光子獨角獸美商Lightmatter也在5月22日宣布Guide DR，為業界首款液冷式Laser NIC。 看不懂這些專有名詞無妨，這些都是推動AI晶片效能愈來愈強大極為關鍵元件，目的是將龐大的訊號透過矽光傳輸，並且實現在一個機架內，放進1000個以上XPU晶片，成為超級強大的超級電腦，甚至可透過橫向擴充，快速連接數十個或數百個機櫃，成為超級強大運算的資料中心。

聯發科2029年後更強成長 美系大行調升目標價

美系券商調升聯發科（2454）目標，券商最新預估Google TPU2027、2028年貢獻聯發科營收比各為38% / 68%。除2nm TPU 外，預期也將參與1.4nm TPU v10「Icefish」，支撐2029年後更強成長。因此，上修2027、2028年每股稅後盈餘（EPS）至133.7/280.6元，以2028年38xPE評價，同步升目標。重申「Top Pick」

華為拚五年後推1.4奈米 發表半導體領域「韜（τ）定律」

美中科技戰持續，中國大陸科技巨頭華為昨（25）日發表半導體領域新原則「韜（τ）定律」，並提出在2031年，也就是五年後設計出電晶體密度相當於1.4奈米製程的高端晶片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。