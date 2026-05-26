伺服器風扇 IC 拉貨動能續強 法人調高偉詮電獲利預估及目標價

矽光子被視為推進AI基礎建設、快速支應AI發展的重要技術革新。矽光子發展今年迎來兩大盛事， 首先是台積電在今年的技術論壇揭開矽光子起飛的時代，搭載其光引擎COUPE技術的全球首個200Gbps微環調變器（MRM），將於今年進入量產；其次全球矽光子獨角獸美商Lightmatter也在5月22日宣布Guide DR，為業界首款液冷式Laser NIC。 看不懂這些專有名詞無妨，這些都是推動AI晶片效能愈來愈強大極為關鍵元件，目的是將龐大的訊號透過矽光傳輸，並且實現在一個機架內，放進1000個以上XPU晶片，成為超級強大的超級電腦，甚至可透過橫向擴充，快速連接數十個或數百個機櫃，成為超級強大運算的資料中心。

2026-05-26 09:00