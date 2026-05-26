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上銀義大利正式啟用位於 Agrate Brianza 全新總部

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
啟用剪綵儀式由駐義大利代表處大使蔡允中(左1)、上銀科技董事長卓文恒(左2)等人主持。上銀提供
啟用剪綵儀式由駐義大利代表處大使蔡允中(左1)、上銀科技董事長卓文恒(左2)等人主持。上銀提供

傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）26日宣布，上銀義大利子公司正式啟用位於Agrate Brianza的全新總部，這不僅是一項工業投資，更是一個融合創新、人才、合作關係與未來成長機會的現代化空間，也象徵上銀深耕歐洲市場的重要里程碑。

展望未來，上銀董事長卓文恒表示，上銀義大利不僅是一個營運據點，更是串連歐洲，連結全球的重要樞紐，為客戶打造更完善、無縫接軌的國際服務網路。

總部落成啟用典禮，包括Agrate Brianza市長 Simone Sironi、倫巴底大區議員Ivan Rota，以及駐義大利台灣大使蔡允中與駐米蘭台北代表處處長林讚南等人都到場祝賀，象徵台義合作關係的深化與連結的進一步強化。

上銀義大利成立於2013年，如今已成為線性傳動與工業自動化領域的重要企業，擁有160名員工，服務涵蓋義大利主要製造產業，包括工具機、包裝、自動化設備以及半導體等領域。

上銀多年來在全球佈局始終秉持品質、可靠、精密與持續技術創新的核心價值，穩健推動企業成長與產業升級。

Agrate Brianza新總部的誕生，源自上銀對未來的清晰藍圖—「打造一個能驅動企業持續進化，並深化與客戶、合作夥伴、地方社群及各界關係的關鍵樞紐」，此一願景也獲得地方政府的高度肯定。

全新園區總面積達1萬7,000平方公尺，經全面翻新後，整合了擴大的物流區域、現代化辦公空間，以及專為教育訓練、應用展示與客戶接待所設計的多功能場域。公司亦特別重視環境永續，採用環保建材與低環境衝擊方案，以降低營運對環境的影響。

2021年普立茲克獎引發全球對建築價值與再利用的討論，也深化上銀對舊廠房重建的思考，包括在Agrate的改造中導入太陽能設備、智能照明與空氣淨化系統、有機塗料與綠化設計等具體措施。

上銀義大利子公司總經理楊創堡表示，這座新總部是上銀義大利發展歷程中的重要里程碑。它不只是生產基地，更是一個能夠建立連結、分享專業知識，並共同打造工業自動化未來的空間。

為慶祝這項重要里程碑，上銀義大利還特別向當地政府機構、客戶、合作夥伴、經銷商、學校、媒體、供應商及員工開放全新園區，同時表揚在上銀義大利服務超過10年的資深員工，感謝他們多年來對企業成長的重要貢獻。

上銀義大利啟用位於Agrate Brianza的全新總部，象徵上銀深耕歐洲市場的重要里程碑。上銀提供
上銀義大利啟用位於Agrate Brianza的全新總部，象徵上銀深耕歐洲市場的重要里程碑。上銀提供

上銀 義大利 上銀科技

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