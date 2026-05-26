世芯股東會／董座沈翔霖：主要客戶晶片設計案已於5月量產

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯-KY（3661）於26日召開股東會，該公司董事長暨總經理沈翔霖提到，最艱難的挑戰階段已經過去，對於今年及未來的營收與獲利成長充滿信心，主要客戶的晶片設計案已於5月量產。

沈翔霖指出，世芯在業務開拓方面，持續引領先進製程，贏得多項具備市場潛力與指標性的晶片設計案。最關鍵的是，該公司再度獲得主要客戶的高度信賴，於去年如期完成其關鍵晶片設計案，且該案於5月已順利進入量產，預期將成為推動其今年與明年營收重返高成長的主要動能。

另外，在技術研發與策略布局上，沈翔霖也表示，世芯持續推動3奈米與2奈米先進製程的設計，並深入布局超大規模雲端服務業者、客製化系統及AI新創企業等市場領域。

該公司憑著多晶粒架構、2.5D、3.5D先進封裝，及ASIC設計服務的深厚經驗，鞏固在設計服務領域的地位。同時，因應全球半導體多元化趨勢，正積極擴展北美市場，並加速在東南亞設計中心的人才擴張，以更具彈性與全球化的服務能力，滿足客戶快速變化的需求。