快訊

中年婦女爽中威力彩頭獎6.7億 豪捐1億元做公益

日職／「玷污巨人監督名聲」 阿部慎之助施暴女兒請辭下台

從叛逆少年蛻變潤泰總裁 尹衍樑因昔日恩師王金平1句話翻轉人生

聽新聞
0:00 / 0:00

光聖股東會／今年比去年更好 多方布局維持營運成長動能

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

光通訊大廠光聖（6442）26日舉辦股東會，公司於會後表示，今年若是料源穩定，預期今年營運表現將會較去年更佳，尤其是光被動元件，仍會是營運成長主軸。同時，公司也多方布局，在射頻連接器以及CPO部分都有所著墨，等待逐漸發酵。

光聖表示，去年是AI爆發初期，因此成長幅度驚人，預計今年開始將會進入到穩定成長期，維持雙位數以上的成長。除了光被動元件外，AI同時也帶動了光聖高頻連接器的需求，過去大多應用在有線電視，如今逐漸導向AI高階產品，無論是出貨量還是產品單價預計都將有所提升。

而在主動元件的部分，光聖也持續進行調整，將朝向光機電整合的方向前進，將主被動元件進行串聯，給出更完整的解決方案。

針對上游原物料缺料，光聖表示公司庫存水位安全，今年供貨不成問題，而明年的部分，公司也持續進行提前備料，先前籌資就是為了交付訂金給上游廠商，助其擴廠增加產能。

最後關於海外產能，光聖表示，菲律賓廠目前將會以低芯數產品為主進行小量生產，以控制產品品質，等到穩定之後才會逐漸放量。目前菲律賓員工人數40人，預計下半年將會擴充至100人左右。

延伸閱讀

雙鴻股東會／AI ASIC 散熱大單湧入 上調年營收成長至七成

中興電股東會／獲半導體晶圓廠認證、Q4出貨 董座：未來成長動能無虞

金寶股東會／切入AI伺服器機櫃行列 下半年開始出貨

禾伸堂：AI需求強明年續擴產 估高階品仍缺貨

相關新聞

世紀同台！黃仁勳攜Marvell執行長Matt Murphy合體COMPUTEX談AI新戰略

COMPUTEX主辦單位外貿協會（TAITRA）宣布，Marvell Technology董事長暨執行長Matt Murphy於COMPUTEX 2026發表的主題演講，將於6月2日上午10:30在台北南港展覽館2館7樓舉行。

世芯股東會／董座沈翔霖：主要客戶晶片設計案已於5月量產

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯-KY（3661）於26日召開股東會，該公司董事長暨總經理沈翔霖提到，最艱難的挑戰階段已經過去，對於今年及未來的營收與獲利成長充滿信心，主要客戶的晶片設計案已於5月量產。

33國1500家科技廠商齊聚COMPUTEX 2026 共創全球AI數位經濟商機

隨著生成式AI（GenAI）、代理式AI（Agentic AI）與實體AI（Physical AI）快速發展，全球科技產業正從單一模型與算力競賽，進一步邁向雲端、邊緣、終端與實體應用整合的新階段。AI不再只是技術展示，而是企業導入、產業轉型與供應鏈升級的核心動能。即將於6月2日至5日登場的COMPUTEX 2026，將以「AI TOGETHER」為年度展覽主軸，串聯全球AI生態系，從AI基礎建設、AI運算平台、Edge AI、AI PC、Physical AI到垂直場域應用，完整呈現AI從創新走向落地的最新趨勢。

半導體風雲／矽光子獨角獸Lightmatter 與台積引領AI革新

矽光子被視為推進AI基礎建設、快速支應AI發展的重要技術革新。矽光子發展今年迎來兩大盛事， 首先是台積電在今年的技術論壇揭開矽光子起飛的時代，搭載其光引擎COUPE技術的全球首個200Gbps微環調變器（MRM），將於今年進入量產；其次全球矽光子獨角獸美商Lightmatter也在5月22日宣布Guide DR，為業界首款液冷式Laser NIC。 看不懂這些專有名詞無妨，這些都是推動AI晶片效能愈來愈強大極為關鍵元件，目的是將龐大的訊號透過矽光傳輸，並且實現在一個機架內，放進1000個以上XPU晶片，成為超級強大的超級電腦，甚至可透過橫向擴充，快速連接數十個或數百個機櫃，成為超級強大運算的資料中心。

聯發科2029年後更強成長 美系大行調升目標價

美系券商調升聯發科（2454）目標，券商最新預估Google TPU2027、2028年貢獻聯發科營收比各為38% / 68%。除2nm TPU 外，預期也將參與1.4nm TPU v10「Icefish」，支撐2029年後更強成長。因此，上修2027、2028年每股稅後盈餘（EPS）至133.7/280.6元，以2028年38xPE評價，同步升目標。重申「Top Pick」

華為拚五年後推1.4奈米 發表半導體領域「韜（τ）定律」

美中科技戰持續，中國大陸科技巨頭華為昨（25）日發表半導體領域新原則「韜（τ）定律」，並提出在2031年，也就是五年後設計出電晶體密度相當於1.4奈米製程的高端晶片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。