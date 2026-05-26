光聖股東會／今年比去年更好 多方布局維持營運成長動能

光通訊大廠光聖（6442）26日舉辦股東會，公司於會後表示，今年若是料源穩定，預期今年營運表現將會較去年更佳，尤其是光被動元件，仍會是營運成長主軸。同時，公司也多方布局，在射頻連接器以及CPO部分都有所著墨，等待逐漸發酵。

光聖表示，去年是AI爆發初期，因此成長幅度驚人，預計今年開始將會進入到穩定成長期，維持雙位數以上的成長。除了光被動元件外，AI同時也帶動了光聖高頻連接器的需求，過去大多應用在有線電視，如今逐漸導向AI高階產品，無論是出貨量還是產品單價預計都將有所提升。

而在主動元件的部分，光聖也持續進行調整，將朝向光機電整合的方向前進，將主被動元件進行串聯，給出更完整的解決方案。

針對上游原物料缺料，光聖表示公司庫存水位安全，今年供貨不成問題，而明年的部分，公司也持續進行提前備料，先前籌資就是為了交付訂金給上游廠商，助其擴廠增加產能。

最後關於海外產能，光聖表示，菲律賓廠目前將會以低芯數產品為主進行小量生產，以控制產品品質，等到穩定之後才會逐漸放量。目前菲律賓員工人數40人，預計下半年將會擴充至100人左右。