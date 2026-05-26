精誠資訊攜手新創 EMILY.RPA 讓 AI Agent 成為企業的「數位後勤」

精誠資訊攜手臺灣專注開發企業自動化流程機器人的百林商智（百林商智BILINK CORP），共同推動自動化技術在企業商務營運場景的落地。其研發的EMILY.RPA，是全球首創結合「瀏覽器核心專利技術」的新一代軟體機器人。

EMILY.RPA兼顧穩定性、正確性、可控性、可稽核和成本控管，不同於傳統 RPA 需依賴外部插件，EMILY機器人本身即是瀏覽器，透過 No-Code/Low-Code 的直覺式設計，將人力從「執行者」轉化為「檢查者」，達成更高效的勞動力轉型。除精誠自己陸續導入內部作業流程之外，也引進藥局、旅宿業以及醫美等不同產業。

精誠資訊在2022年透過精誠自己的AGP（AI+ Generator Program）計畫認識EMILY.RPA，開始與EMILY.RPA推動自動化技術在客戶端多種商務場景的落地。

在實務場景中，EMILY.RPA的自動化特性與各領域的營運痛點精準對接，化身為產業的「數位後勤」，精準解決企業營運的痛點。精誠資訊與EMILY.RPA的合作，重點在於技術的落地實踐與服務動能的累積。透過將重複性作業交給自動化工具，企業能更有效地配置人力資源，讓員工在更有意義的任務中發揮所長。

精誠資訊張皇裕副總經理表示：「自動化流程必須確保高度準確性，以維持企業營運的穩定與可靠。其次，在推動全面自動化時，需同時具備地端與雲端的解決方案，以因應不同場景與系統架構需求。此外，自動化作業必須具備可監管與可稽核機制，若導入AI Agent參與流程，必須確保運作透明且可追蹤，而工作範圍也可被明確界定，才能避免不可預期事件發生。初期我們選擇在資安監控與客戶查核作業上先導入EMILY.RPA，有達到我們預期的成果，未來可望逐步擴大到更多不同的行政部門。」

以旅宿業為例，在連假旺季檔期，EMILY.RPA接手旅宿業高度重複與跨平台的後勤庶務，執行同業動態報價監測，自動採集市場價格數據讓業者評估房價狀況，即時擷取各OTA平台（Online Travel Agency線上旅行社）與官網的訂單資訊，將客資與需求自動登錄至PMS系統，消除前端人員手動輸入的作業斷點。

在訊息端，系統針對入住時間、停車細節等常見問答進行自動化標準回覆；在財務端，則執行應收帳款與發票的自動比對勾稽，當實收金額與系統資料出現差異時，主動發送異常報告。當旅客退房後，系統自動觸發行銷模組，寄送問候信與滿意度調查，並將回收數據整合為品牌分析報表。

EMILY.RPA所提供的「輕量導入、即時見效」的方案，不僅協助企業以更經濟的成本跨越人力缺口，更確保營運在極速運轉下，依舊保有人文服務的深度與精準度。透過RPA的精準介入，原本分散在採購、會計與法務等單位間的「資訊孤島」得以無縫串連，將資料從碎片化的狀態轉化為自動化的資訊流，有效消除了過去仰賴人工反覆追蹤、確認所產生的溝通摩擦，達成營運效能的全面升級。

在IT資安稽核實務中，面對客戶進行資安稽核的嚴格標準，精誠採用的EMILY.RPA工具大幅優化了應對客戶資安稽核的準備工作和成本效益，提供統一的查核軌跡。系統會自動將自動化流程中的所有活動完整記錄，包含操作時間、處理對象與執行結果，確保所有數據更動皆有跡可循。

這種自動化紀錄機制取代了傳統的人工截圖與手動彙整，在符合法規規範的同時，亦能隨時產出完整且具備不可竄改性的稽核日誌。透過這套自動化路徑，企業能更精準地應對跨部門的合規查驗，達成資安治理與營運效能的雙重優化。未來精誠也將持續增加EMILY.RPA企業自動化流程機器人在內部不同部門的導入以提升工作效率。