33國1500家科技廠商齊聚COMPUTEX 2026 共創全球AI數位經濟商機

隨著生成式AI（GenAI）、代理式AI（Agentic AI）與實體AI（Physical AI）快速發展，全球科技產業正從單一模型與算力競賽，進一步邁向雲端、邊緣、終端與實體應用整合的新階段。AI不再只是技術展示，而是企業導入、產業轉型與供應鏈升級的核心動能。即將於6月2日至5日登場的COMPUTEX 2026，將以「AI TOGETHER」為年度展覽主軸，串聯全球AI生態系，從AI基礎建設、AI運算平台、Edge AI、AI PC、Physical AI到垂直場域應用，完整呈現AI從創新走向落地的最新趨勢。

在展會開幕前，COMPUTEX主辦單位之一TCA ( 台北市電腦公會）也將於5月27日舉辦COMPUTEX 2026展前論壇，邀集Google Cloud、MediaTek、McKinsey & Company、鴻海研究院、E Ink、Acer Medical等國際企業與產業專家，率先聚焦AI Systems、企業AI導入、AI資安、AI晶片與垂直應用等關鍵議題，為今年COMPUTEX揭開產業趨勢討論序幕。

調研機構Gartner研究報告指出，預估2026年全球AI支出將上看2.59兆美元，年增率高達47%，其中AI基礎設施支出占比超過45%，AI最佳化伺服器支出更將在五年內成長三倍。面對AI模型、AI Agents與各類AI應用快速普及，企業正持續擴大AI投資與基礎建設布局，也使COMPUTEX 2026成為觀察全球AI供應鏈與應用落地的重要平台。

亞洲指標B2B科技專業展COMPUTEX TAIPEI（台北國際電腦展）將於6月2日至5日於台北南港展覽館1、2館、世貿1館及台北國際會議中心登場。TCA表示，COMPUTEX 2026將聚焦AI 運算（AI & Computing）、機器人&智慧移動（Robotics & Mobility）、次世代科技（Next-Gen Tech）、綠能永續（Green Energy & Sustainability）等四大科技趨勢，並於世貿一館新增「AI機器人區（Robotics）」、「科技應用暨體驗館（TechXperience）」及「電子紙產業專區（ePaper Pavilion）。今年將有來自33個國家與地區、1,500家廠商齊聚南港、信義雙展區共同展出，使用6,000個展位，展覽規模創歷史新高。

COMPUTEX 2026 主要展出廠商包括宏碁（Acer）、威剛（ADATA）、研華（Advantech）、信驊 （ASPEED）、華擎（ASRock）、華碩（ASUS）、雙鴻（Auras）、明基（BenQ）、仁寶（Compal）、台達（Delta Electronics）、元太科技（E Ink）、樺漢（Ennoconn）、鴻海 （Foxconn）、技嘉 （GIGABYTE）、芝奇（G.SKILL）、英特爾（Intel）、迎廣（InWin）、英業達（Inventec）、健策（Jentech）、台灣鎧俠（KIOXIA Taiwan）、光寶（LITEON）、聯發科技（MediaTek）、微星（MSI）、神雲科技（MiTAC Computing）、輝達（NVIDIA）、和碩 （Pegatron）、力積電 （PSMC）、雲達 （QCT）、瑞昱 （Realtek）、台灣三星電子（Samsung Electronics Taiwan）、西門子（Siemens）、廣穎電通（Silicon Power）、美超微（Supermicro）、曜越（Thermaltake）、德州儀器（Texas Instruments）、趨勢科技（Trend Micro）、台灣維諦（Vertiv Taiwan）、緯穎（Wiwynn）、先進車用科技主題館（Smart Mobility Pavilion）、RISC-V 主題館等海內外科技大廠。

TCA指出，因應全球 AI 熱潮，COMPUTEX 與 InnoVEX從展前到展中，針對不同AI科技需求、AI應用落地趨勢、AI新創投資等趨勢，邀請包括 Google Cloud、MediaTek、McKinsey & Company、鴻海研究院、E Ink、Acer Medical、Qualcomm、Intel、Marvell、NVIDIA、NXP、ABB、Microsoft、MIPS、新思、Infineon、WD、Cadence、Advantech、TI、Siemens、Super Micro、Solidigm、Kioxia、MPS（Monolithic Power Systems）、Flex、Dow Company、Endura Technologies、SambaNova、Zeiss、Schneider Electric、Hyundai Motor Group、AUMOVIO SE、Dassault Systèmes、Canva、LinkedIn、Micron Taiwan、Amazon Global Selling、JPC connectivity、L'Oréal Taiwan、Plug and Play Taiwan / Japan（以上排名不分順序）等國際大廠、國際創投與產業專家代表，同步辦理多場主題演講、大會論壇與專題演講，涵蓋AI基礎建設、垂直場域 AI 應用情境、AI 創新策略、新創投資趨勢與未來AI生活等趨勢。NVIDIA GTC Taipei 也將於6月1日至4日在台北國際會議中心（TICC）舉行，議題涵蓋自動駕駛、物理AI、AI工廠、數位孿生、代理AI、推理AI、開源AI與大型語言模型、科學運算與醫療機器人應用。

以「Innovation Hub of Asia」為定位、與 COMPUTEX TAIPEI 同期舉辦的亞洲最大科技新創展會 InnoVEX 2026，今年展出規模創 11 年新高，集結來自 23 國、近 500 家新創與科技企業，聚焦 AI 創新、醫療科技、半導體應用、機器人、智慧移動、先進通訊等「NEXT AI」前瞻技術。展會匯聚國家館、政府計畫、產學合作、地方政府與國內外加速器等五大類主題館，包括澳洲、加拿大、捷克、法國、以色列、義大利、日本、韓國、泰國 9 大國家館，以及 Garage+、Plug and Play Taiwan、NVIDIA Inception 等知名加速器參與，由Everidge主辦的Japan Bizcrew Pavilions主題館當中，也將展出Lean Mobility微型電動車。

InnoVEX 2026年集結 23 國近 500 家新創與科技企業，規模創 11 年新高。圖／TCA提供