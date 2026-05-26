快訊

各國搶赴北京 從國禮到電子設備都上演諜報戰

待在家不開冷氣怎麼消暑？專家揭簡單不花錢的降溫法：幾秒就能做到

李德維秀馬以南傳訊 要金溥聰「停止傷害馬英九」

聽新聞
0:00 / 0:00

乾瞻科技27日以500元登錄興櫃 衝刺UCIe高速互連商機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
乾瞻科技總經理羅時豪。記者簡永祥／攝影
乾瞻科技總經理羅時豪。記者簡永祥／攝影

神盾集團旗下矽智財（IP）廠乾瞻科技（7898）將在27日登錄興櫃交易，認購價格每股500元，乾瞻並在25日舉辦興櫃前法人說明會，Arm（安謀國際）台灣總裁黃曉剛、達發董事長謝清江、前創意總經理，現任Skymizer董事長賴俊豪、瑞利光智能董事長陳超乾親自站台，神盾集團董事長羅森洲的兒子羅時豪首次公開現身，羅時豪擔任乾瞻科技總經理，負責神盾集團最重要的先進製程矽智財事業發展。

乾瞻董事長羅森洲表示，乾瞻科技以先進製程為主，包括2奈米、3奈米、4奈米、5奈米、6奈米等全產品線，IC設計產業就是跟著台積電（2303）走，缺什麼就找Arm，乾瞻科技以UCIe IP切入市場，看好未來公司營運。

羅時豪表示，乾瞻鎖定高複雜度的先進製程IP，兩大收入來自IP授權加上IP客製化服務，以及維護加上權利金，目前IP授權及IP客製化服務營收比重占97%，其中權利金需要時間發酵，等待客戶量產後即可挹注，比重會逐步提升；乾瞻的核心競爭優於來自先進製程的實戰經驗、逾20年的高速互連技術、先行者優勢，現階段聚焦美國與韓國市場。

乾瞻以客製化IP授權為主要營收來源，最近兩年主要產品毛利率100%，主因IP商業模式屬無形資產設計與授權，不涉及實體原料採購及存貨成本，充分體現矽智財產業輕資產、高附加價值的商業模式優勢。

乾瞻設立於2019年，2024年被神盾收購，2025年營收6.01億元，稅後淨利1.62億元，全年每股盈餘5.6元。2026年前4月營收1.13億元，每股盈餘0.34元，目前神盾持有乾瞻62.77%股權。網羅經營團隊包括前智原IP部門總裁，也是創辦人王心石、Arm台灣區總代理總經理，現任營運長，以及前訊崴和鴻海經營骨幹擔任副總經理的薛維仁和呂欣韻。

乾瞻短期將加速UCIe晶粒互連、ONFI、DDR／LPDDR等先進製程IP的矽驗證與量產認證，並強化客製化服務能量與車用高可靠度；長期則投入UCIe 2.0／3.0 多晶粒互通性測試與SBD技術、次世代ONFI、DDR／LPDDR，從單純IP銷售升級為高性能子系統解決方案供應商。

隨著AI運算持續推升資料傳輸頻寬與低功耗需求，憑藉先進製程PPA（晶片設計綜合效率）優化實力、矽驗證實績及神盾集團資源整合優勢，乾瞻將在全球Chiplet與高速IP供應鏈中扮演關鍵角色。

乾瞻科技董事長羅森洲。記者簡永祥／攝影
乾瞻科技董事長羅森洲。記者簡永祥／攝影

神盾 達發 Arm

延伸閱讀

六檔新兵 陸續掛牌

大盤飆破43000點！00891強勢填息創天高首檔半導體ETF…九成成分股全是積友友

台普威27日登錄興櫃 每股參考價108元

聯發科攜手供應鏈夥伴迎接AI算力商機 布局整體工程實力

相關新聞

經濟成長關鍵 黃仁勳：台灣需要更多電力

輝達執行長黃仁勳昨天表示，台灣的製造業正在快速發展，需要更多的電力，「如果沒有能源，就無法實現經濟成長」。

世紀同台！黃仁勳攜Marvell執行長Matt Murphy合體COMPUTEX談AI新戰略

COMPUTEX主辦單位外貿協會（TAITRA）宣布，Marvell Technology董事長暨執行長Matt Murphy於COMPUTEX 2026發表的主題演講，將於6月2日上午10:30在台北南港展覽館2館7樓舉行。

晶片大戰…華為發表「韜定律」 2031拚1.4奈米

美中科技戰持續，中國大陸科技巨頭華為昨日正式發表半導體領域新原則「韜（τ）定律」，並提出在二○三一年，也就是五年後設計出電晶體密度相當於一點四奈米製程的高端晶片。

33國1500家科技廠商齊聚COMPUTEX 2026 共創全球AI數位經濟商機

隨著生成式AI（GenAI）、代理式AI（Agentic AI）與實體AI（Physical AI）快速發展，全球科技產業正從單一模型與算力競賽，進一步邁向雲端、邊緣、終端與實體應用整合的新階段。AI不再只是技術展示，而是企業導入、產業轉型與供應鏈升級的核心動能。即將於6月2日至5日登場的COMPUTEX 2026，將以「AI TOGETHER」為年度展覽主軸，串聯全球AI生態系，從AI基礎建設、AI運算平台、Edge AI、AI PC、Physical AI到垂直場域應用，完整呈現AI從創新走向落地的最新趨勢。

半導體風雲／矽光子獨角獸Lightmatter 與台積引領AI革新

矽光子被視為推進AI基礎建設、快速支應AI發展的重要技術革新。矽光子發展今年迎來兩大盛事， 首先是台積電在今年的技術論壇揭開矽光子起飛的時代，搭載其光引擎COUPE技術的全球首個200Gbps微環調變器（MRM），將於今年進入量產；其次全球矽光子獨角獸美商Lightmatter也在5月22日宣布Guide DR，為業界首款液冷式Laser NIC。 看不懂這些專有名詞無妨，這些都是推動AI晶片效能愈來愈強大極為關鍵元件，目的是將龐大的訊號透過矽光傳輸，並且實現在一個機架內，放進1000個以上XPU晶片，成為超級強大的超級電腦，甚至可透過橫向擴充，快速連接數十個或數百個機櫃，成為超級強大運算的資料中心。

聯發科2029年後更強成長 美系大行調升目標價

美系券商調升聯發科（2454）目標，券商最新預估Google TPU2027、2028年貢獻聯發科營收比各為38% / 68%。除2nm TPU 外，預期也將參與1.4nm TPU v10「Icefish」，支撐2029年後更強成長。因此，上修2027、2028年每股稅後盈餘（EPS）至133.7/280.6元，以2028年38xPE評價，同步升目標。重申「Top Pick」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。