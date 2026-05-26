乾瞻科技27日以500元登錄興櫃 衝刺UCIe高速互連商機

神盾集團旗下矽智財（IP）廠乾瞻科技（7898）將在27日登錄興櫃交易，認購價格每股500元，乾瞻並在25日舉辦興櫃前法人說明會，Arm（安謀國際）台灣總裁黃曉剛、達發董事長謝清江、前創意總經理，現任Skymizer董事長賴俊豪、瑞利光智能董事長陳超乾親自站台，神盾集團董事長羅森洲的兒子羅時豪首次公開現身，羅時豪擔任乾瞻科技總經理，負責神盾集團最重要的先進製程矽智財事業發展。

乾瞻董事長羅森洲表示，乾瞻科技以先進製程為主，包括2奈米、3奈米、4奈米、5奈米、6奈米等全產品線，IC設計產業就是跟著台積電（2303）走，缺什麼就找Arm，乾瞻科技以UCIe IP切入市場，看好未來公司營運。

羅時豪表示，乾瞻鎖定高複雜度的先進製程IP，兩大收入來自IP授權加上IP客製化服務，以及維護加上權利金，目前IP授權及IP客製化服務營收比重占97%，其中權利金需要時間發酵，等待客戶量產後即可挹注，比重會逐步提升；乾瞻的核心競爭優於來自先進製程的實戰經驗、逾20年的高速互連技術、先行者優勢，現階段聚焦美國與韓國市場。

乾瞻以客製化IP授權為主要營收來源，最近兩年主要產品毛利率100%，主因IP商業模式屬無形資產設計與授權，不涉及實體原料採購及存貨成本，充分體現矽智財產業輕資產、高附加價值的商業模式優勢。

乾瞻設立於2019年，2024年被神盾收購，2025年營收6.01億元，稅後淨利1.62億元，全年每股盈餘5.6元。2026年前4月營收1.13億元，每股盈餘0.34元，目前神盾持有乾瞻62.77%股權。網羅經營團隊包括前智原IP部門總裁，也是創辦人王心石、Arm台灣區總代理總經理，現任營運長，以及前訊崴和鴻海經營骨幹擔任副總經理的薛維仁和呂欣韻。

乾瞻短期將加速UCIe晶粒互連、ONFI、DDR／LPDDR等先進製程IP的矽驗證與量產認證，並強化客製化服務能量與車用高可靠度；長期則投入UCIe 2.0／3.0 多晶粒互通性測試與SBD技術、次世代ONFI、DDR／LPDDR，從單純IP銷售升級為高性能子系統解決方案供應商。

隨著AI運算持續推升資料傳輸頻寬與低功耗需求，憑藉先進製程PPA（晶片設計綜合效率）優化實力、矽驗證實績及神盾集團資源整合優勢，乾瞻將在全球Chiplet與高速IP供應鏈中扮演關鍵角色。