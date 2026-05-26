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恩智浦COMPUTEX 2026攜手全球夥伴 以實體AI引領安全互聯未來

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
恩智浦COMPUTEX 2026攜手全球夥伴， 以實體AI引領安全互聯未來。路透
恩智浦COMPUTEX 2026攜手全球夥伴， 以實體AI引領安全互聯未來。路透

全球年度科技盛會2026年台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）將於6月2日在臺北盛大登場，全球半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP）宣布，恩智浦半導體總裁暨執行長Rafael Sotomayor將特地來台參與全球科技巨擘齊聚的COMPUTEX 2026主題演講，於6月3日上午10點30分在南港展覽館二館以「將AI帶入現實世界：實體人工智慧的未來（Bringing AI into the Real World: The Future of Physical Intelligence）」為主題，深入探討實體AI的核心價值，展現恩智浦推動AI從數位領域轉化為實際應用。展會期間，恩智浦將於台北辦公室打造創新情境展示廳，全面呈現涵蓋汽車及工業與物聯網等領域的最新解決方案。

同時，恩智浦半導體AI晶片工程執行副總裁Ajith Mekkoth亦將於6月2日早上11點30分在世貿一館舉辦的COMPUTEX論壇發表專題演講，以主題「智慧規模化：恰到好處的邊緣AI釋放關鍵價值（Scaling Intelligence — The Power of Right‑Sized AI at the Edge）」，深入分享恩智浦在功耗限制、安全與延遲下，如何提供高效、可擴展的實體世界智慧。

COMPUTEX 2026展會期間，恩智浦將於台北辦公室打造創新情境展示廳，全面呈現涵蓋汽車及工業與物聯網等領域的最新解決方案。同時，恩智浦全球合作夥伴也將於展覽館主展場的展區內，共同展演攜手恩智浦設計的多元應用，實現未來智慧生活的無限可能。

恩智浦台北辦公室情境展示區將聚焦三大主題：共創美好生活（Brighter Lives）、共築明亮空間（Brighter Places）、共行精彩旅程（Brighter Journeys），將呈現由恩智浦、客戶及生態系統合作夥伴共同設計發展的系統級解決方案，涵蓋在邊緣AI、實體AI、物聯網、超寬頻（UWB）、智慧安全及汽車電子領域的多種應用。

恩智浦將展示智慧邊緣創造的生活體驗，涵蓋支援Aliro標準的智慧門禁解決方案，支援藍牙低功耗（BLE）、UWB、NFC、Matter和雲端整合，實現免接觸式建築門禁體驗。現場亦呈現採用AI驅動的控制面板，以及支援Matter功能的門鈴，展示恩智浦以邊緣AI與安全認證，開啟智慧家庭新生活，AI眼鏡（AI Glasses）則進一步呈現恩智浦在穿戴式裝置領域的最新音訊與運算處理能力，創造「更美好的生活」。

恩智浦透過邊緣AI、機器學習和實時控制技術，大幅提升工業自動化、智慧工廠應用。在展示區將體驗到基於i.MX 94的機器人創新成果，整合後量子密碼技術（PQC）、無線時效性網路（TSN）、邊緣AI異常偵測及智慧運動控制，打造新一代機器人技術。並可探索採用i.MX 95和Ara獨立神經處理單元（Discrete Neural Processing Units； DNPU）的GenAI驅動的自主移動機器人（AMR）展示，實現可擴展的智慧導航。另外，並透過恩智浦技術呈現邊緣AI、實時控制和模組化自動化的智慧工廠的願景。現場亦將展出恩智浦的電池儲能系統（Battery Energy Storage System；BESS），具備可擴展、安全且可量產的特性，可快速部署、終身精確監控，並為能源需求提供強大的可靠性。打造「更明亮的空間」。

恩智浦也將於現場展示智慧車內感測系統，讓邊緣智慧AI將數據轉化為實際行動，透過超寬頻、音訊和視覺技術，實現更安全、更智慧的駕駛互動。在此還可以深入了解恩智浦CoreRide硬體平台，此基於S32的平台將實現可擴展的統一車輛運算架構。亦將展示先進駕駛輔助系統（ADAS）解決方案，以及具備電化學阻抗譜（EIS）電池洞察功能的 UWB 無線解決方案，可對高電池數量類比前端（Analog Front End； AFE）的監控和效能分析。電動車的解決方案更展現恩智浦在電動車領域的全方位技術實力，邁向「更精彩的旅程」。

此外，2026台北國際電腦展期間，恩智浦全球合作夥伴包括研揚、研華、海華、仁寶電腦、台達電、鴻海、英業達、和碩等，將在其展位演示與恩智浦在汽車、工業與物聯網、行動裝置與通訊基礎設施解決方案等領域的最新合作進程與應用。

半導體 恩智浦

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