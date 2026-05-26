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明基佳世達旗下其陽科技賦能資安網通AI創新應用

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
其陽2U2N高可用性儲存伺服器榮獲台灣精品獎肯定。圖／其陽提供
其陽2U2N高可用性儲存伺服器榮獲台灣精品獎肯定。圖／其陽提供

明基佳世達集團旗下其陽科技將於COMPUTEX 2026展示新一代網路設備與伺服器產品，結合高效能運算與先進網通架構，全面支援AI時代多元應用場景。本次展出台灣精品獎獲獎之高可用儲存伺服器、邊緣運算平台、通用型伺服器及高效能網通平台，協助企業加速以 AI 驅動的智慧資安解決方案、邊緣 AI 與智慧儲存等應用落地。

其陽科技參加明基佳世達集團COMPUTEX AI IN ACTION展區，展現集團在「AI基礎設施」事業的佈局與整合能量，於6月2日至6月5日在台北南港展覽館1館4樓展示資安網通AI創新應用，高效能網路設備與伺服器助力智慧化落地。攤位編號M0104，合力打造更智慧、更永續的未來。

其陽科技總經理林章安表示，隨著 Agentic AI 於資安與網路通訊領域的快速落地，企業對基礎架構的需求持續提升，涵蓋支援即時分析、大規模資料處理的高擴展算力、高吞吐網路與高速儲存能力。其陽持續與 Intel、AMD 等產業領導品牌保持深度合作，致力於提供兼具高效能、高可靠性與優異效能的整體解決方案，協助企業優化資料中心架構，整合資源並加速綠色 AI 基礎設施落地。

在儲存與高可用性設計方面，其陽科技推出 2U2N 高可用性儲存伺服器，MIS-5131搭載Intel Xeon 6處理器，支援 24 顆雙埠 NVMe 硬碟，並結合 BMC 心跳監控與高速 NTB 互聯技術，有效實現即時故障轉移與高效備援機制。網通平台SCB-1953 則整合 Intel Xeon 6、Intel QAT 與 PCIe Gen5 技術，搭配 Intel E830 高吞吐量網卡，大幅強化封包處理效能與威脅偵測能力。

在高擴展運算平台方面，BIS-5231 採用雙 Intel Xeon 6 處理器，提供卓越運算效能，並支援 12個3.5 吋硬碟槽與 8 槽PCIe Gen5 擴充，能靈活佈署網卡、GPU、FPGA與加解密加速卡，滿足多元AI與網路安全應用。BAS-6101 則搭載AMD EPYC 9005處理器，配備8槽PCIe Gen5 與1槽 OCP 3.0 擴充，並採用短機身設計，在空間受限的環境中仍可提供優異的擴充能力，特別適用於邊緣運算佈署場景。

其陽科技透過完整涵蓋網路設備、通用伺服器與儲存伺服器的產品布局，持續強化 AI 資安與網通基礎架構的整合實力，支援高資料量吞吐與低延遲應用需求，全面提升資安防護效能與系統運作效率，協助企業打造具備高效能、高彈性與高可靠性的次世代 IT 架構。其陽科技將持續深化產業合作，推動運算、網路與儲存的整合，加速 AI 在資安與網通應用的全面落地。

明基 資安 伺服器

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