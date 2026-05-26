快訊

各國搶赴北京 從國禮到電子設備都上演諜報戰

待在家不開冷氣怎麼消暑？專家揭簡單不花錢的降溫法：幾秒就能做到

李德維秀馬以南傳訊 要金溥聰「停止傷害馬英九」

聽新聞
0:00 / 0:00

世紀同台！黃仁勳攜Marvell執行長Matt Murphy合體COMPUTEX談AI新戰略

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。圖／貿協提供
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。圖／貿協提供

COMPUTEX主辦單位外貿協會（TAITRA）宣布，Marvell Technology董事長暨執行長Matt Murphy於COMPUTEX 2026發表的主題演講，將於6月2日上午10:30在台北南港展覽館2館7樓舉行。

在題為「The Future of AI Depends on Connectivity」的演講中，NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳將與Murphy同台亮相。雙方將基於今年3月宣布的合作夥伴關係，共同探討Marvell與NVIDIA如何攜手合作，為客戶在開發新一代AI基礎設施時提供更多元、靈活的選擇。此外，來自Marvell龐大合作夥伴生態系的其他高階主管，也將分享他們如何與Marvell緊密合作，推動產業開啟下一波AI創新浪潮。

Marvell®的技術構成了現代AI資料中心基礎設施的關鍵連結——從伺服器與機架內部，到連接資料中心各區域的地理分散式網路，協助客戶部署具備前所未有性能與規模的AI優化系統。

COMPUTEX主題演講與論壇的席次預約即將額滿，與會者請儘早完成報名。欲參加Marvell執行長主題演講並查看完整活動議程，請至COMPUTEX官方活動報名入口。

COMPUTEX 2026以「AI Together」為主題，將於6月2日至6月5日在台北南港展覽館1館、2館、台北世界貿易中心及台北國際會議中心舉行。本屆展覽規模宏大，預計吸引1500家參展商，展出達6000個攤位，聚焦三大核心主題：人工智慧運算、機器人與智慧移動以及次世代通訊。

Marvell執行長Matt Murphy。圖／貿協提供
Marvell執行長Matt Murphy。圖／貿協提供

黃仁勳 台北 NVIDIA

延伸閱讀

黃仁勳蘇姿丰提前造勢 COMPUTEX成全球AI角力最前線

恩智浦COMPUTEX聚焦實體AI 執行長來台談AI落地應用

輝達執行長黃仁勳：台灣需要更多能源 沒有電力就沒有經濟成長

經濟成長關鍵 黃仁勳：台灣需要更多電力

相關新聞

經濟成長關鍵 黃仁勳：台灣需要更多電力

輝達執行長黃仁勳昨天表示，台灣的製造業正在快速發展，需要更多的電力，「如果沒有能源，就無法實現經濟成長」。

世紀同台！黃仁勳攜Marvell執行長Matt Murphy合體COMPUTEX談AI新戰略

COMPUTEX主辦單位外貿協會（TAITRA）宣布，Marvell Technology董事長暨執行長Matt Murphy於COMPUTEX 2026發表的主題演講，將於6月2日上午10:30在台北南港展覽館2館7樓舉行。

晶片大戰…華為發表「韜定律」 2031拚1.4奈米

美中科技戰持續，中國大陸科技巨頭華為昨日正式發表半導體領域新原則「韜（τ）定律」，並提出在二○三一年，也就是五年後設計出電晶體密度相當於一點四奈米製程的高端晶片。

33國1500家科技廠商齊聚COMPUTEX 2026 共創全球AI數位經濟商機

隨著生成式AI（GenAI）、代理式AI（Agentic AI）與實體AI（Physical AI）快速發展，全球科技產業正從單一模型與算力競賽，進一步邁向雲端、邊緣、終端與實體應用整合的新階段。AI不再只是技術展示，而是企業導入、產業轉型與供應鏈升級的核心動能。即將於6月2日至5日登場的COMPUTEX 2026，將以「AI TOGETHER」為年度展覽主軸，串聯全球AI生態系，從AI基礎建設、AI運算平台、Edge AI、AI PC、Physical AI到垂直場域應用，完整呈現AI從創新走向落地的最新趨勢。

半導體風雲／矽光子獨角獸Lightmatter 與台積引領AI革新

矽光子被視為推進AI基礎建設、快速支應AI發展的重要技術革新。矽光子發展今年迎來兩大盛事， 首先是台積電在今年的技術論壇揭開矽光子起飛的時代，搭載其光引擎COUPE技術的全球首個200Gbps微環調變器（MRM），將於今年進入量產；其次全球矽光子獨角獸美商Lightmatter也在5月22日宣布Guide DR，為業界首款液冷式Laser NIC。 看不懂這些專有名詞無妨，這些都是推動AI晶片效能愈來愈強大極為關鍵元件，目的是將龐大的訊號透過矽光傳輸，並且實現在一個機架內，放進1000個以上XPU晶片，成為超級強大的超級電腦，甚至可透過橫向擴充，快速連接數十個或數百個機櫃，成為超級強大運算的資料中心。

聯發科2029年後更強成長 美系大行調升目標價

美系券商調升聯發科（2454）目標，券商最新預估Google TPU2027、2028年貢獻聯發科營收比各為38% / 68%。除2nm TPU 外，預期也將參與1.4nm TPU v10「Icefish」，支撐2029年後更強成長。因此，上修2027、2028年每股稅後盈餘（EPS）至133.7/280.6元，以2028年38xPE評價，同步升目標。重申「Top Pick」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。