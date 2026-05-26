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聯發科2029年後更強成長 美系大行調升目標價
美系券商調升聯發科（2454）目標，券商最新預估Google TPU2027、2028年貢獻聯發科營收比各為38% / 68%。除2nm TPU 外，預期也將參與1.4nm TPU v10「Icefish」，支撐2029年後更強成長。因此，上修2027、2028年每股稅後盈餘（EPS）至133.7/280.6元，以2028年38xPE評價，同步升目標。重申「Top Pick」
美系大行大幅上修2028年2nm Google TPU出貨量到280萬顆 from 100萬顆。上修主要理由因關鍵條件到位：
1.EMIB 良率大於90%已相當高；透過 embedding /TGV（Through Glass Via）改善良率；
2.更多ABF載板供給：已有Ibiden、欣興（3037）、Shinko與AT&S，而SEMCO也可能加入；
3.其餘供應鏈也已就位，如bumping（PTI 等）、矽電容（愛普*/SEMCO），以及矽橋接die。
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