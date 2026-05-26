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利多助威 海外 ETF 雙強創高飆逾8%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
利多助威海外ETF狂飆。資料來源：CMoney
利多助威海外ETF狂飆。資料來源：CMoney

全球股市投資動能不墜，美股、科技股續創新高，主要受惠美伊談判轉機、聯準會新主席華許上任，加上輝達強勁財報確認AI需求後勁持續，及Space IPO效應推太空投資熱潮，兩檔海外ETF包括：第一金太空衛星（00910）及主動統一全球創新（00988A） 5月25日開盤飆出逾10%漲幅，成為盤面焦點，雙強股價飆創新高收盤在84.80元漲幅8.58%.，及22.08元漲幅8.45%，5月雙強漲幅也高達30%上下，其餘四檔海外ETF漲幅也超過5%，表現不俗。

太空概念股飛天上揚，其中，多檔太空、衛星股價在過去一年飆出驚人漲幅，例如，AST太空通訊（ASTS）近一年漲幅高達300%以上，火箭衛星服務商火箭實驗室（RKLB）漲逾400%、地面觀察及監測圖資廠商行星實驗室（PL）更飆漲達1,100% 等。第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，SpaceX掛牌持程逼近，帶動衛星通訊、火箭發射、太空基礎設施及軌道數等投資題材升溫。

曾萬勝表示，隨著AI高速發展，加上全球高速通訊與低軌衛星網路穩健的強勁需求，太空基礎設施被視為下階段數位經濟的重要基石，近期資金在SpaceX掛牌題材的助攻下，大量資金湧入太空衛星相關個股，整體產業鏈行情，曾萬勝說明，SpaceX是太空經濟發展的重要里程碑，後續仍應留意產業板塊較高波動風險，與市場資金流動性變化，產業熱度高、個股表現分化將更加明顯，提醒投資人採取長期投資、定期定額策略或以被動式投資，全面掌握太空衛星子產業具備營運紅利、現金流轉正的長線投資動能。

第一金太空衛星ETF追蹤Solactive太空衛星指數投資，挑選已開發國家，及韓國、台灣的上市企業，挑選30檔太空衛星代表企業採均權配置，目前主要投資四大主包括：衛星設備與通訊服務、火箭製造與太空設施、核心零件及地面設備，及火箭發射與太空物等。

華許 太空 美股

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