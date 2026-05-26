毫米波領航者稜研科技申請創新板上市 證交所助攻深耕國防太空供應鏈

稜研科技股份有限公司（7812）2026年5月25日送件申請股票創新板上市，為今年首家申請股票創新板的企業。稜研科技作為毫米波與主動電子掃描天線（AESA）技術的領航者，其上市申請象徵台灣通訊實力已由地面基建跨足低軌衛星與國防感測，具體展現證交所響應國家政策，扶植前瞻科技企業邁向資本市場，加速規模化商用進程。

稜研科技的核心業務聚焦毫米波射頻與陣列天線技術，應用範疇由 5G/6G 高頻通訊橫跨至低軌衛星及航太感測等前瞻領域，其研發的AESA天線與主動式陣列模組解決高頻傳輸損耗與動態追蹤的技術瓶頸，其技術發展路徑更呼應賴總統五大信賴產業施政藍圖與行政院次世代通訊科技發展方案。

在全球寬頻衛星通訊興起與政府積極推動關鍵技術自主發展架構的政策背景下，稜研科技展現的毫米波自研量能，不僅符合第三期國家太空科技發展長程計畫推動衛星零組件國產化的戰略重點，亦契合經濟部助台廠鏈結全球航太與國防生態系的願景，有助於台灣在次世代通訊浪潮中，強化在全球供應鏈的關鍵地位並成為民主陣營中值得信賴技術夥伴。

證交所表示，創新板雖以支持具備關鍵核心技術、創新能力或經營模式等具發展潛力的公司為核心，2025年實有過半數創新板公司營收成長率逾雙位數，更有62.5%的創新板公司繳出年度獲利的亮眼成績；其餘如新藥類股等,亦在研發與市場拓展上穩步收成。今年第1季25家創新板上市公司總營收達111.17億元，較2025年同期增加29.74億元，成長36.52%；稅前淨利更較去年同期激增 422.92%。

彰顯創新板公司在資本市場支持下，成功強化營運體質並加速拓展，體現創新板扶植前瞻產業的價值。此外，包含稜研科技及申請創新板潛在案源，已具備穩定營運表現及高度成長潛力，將持續展現創新板公司的研發實力與國際競爭力。

為優化掛牌環境，證交所針對創新板申請公司提供從上市前、中、後期完整一條龍專屬服務，包括積極協助企業對接東協市場與國際指標展會，並提供客製化IR與ESG諮詢協助,旨在強化台灣企業的國際鏈結與品牌價值。同時，為提升市場動能，創新板現行交易制度已與其他上市公司接軌，並透過引進專業機構撰寫研究報告及提供自營商造市獎勵，有效解決新興科技企業資訊不對稱與流動性問題。

證交所表示，未來將持續協助更多具潛力的台灣之光走向國際，在培育未來獨角獸的過程中，逐步落實亞洲創新籌資平台與亞洲那斯達克的願景，奠定我國在全球科技供應鏈中不可動搖的領先地位。