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華新處分1.4萬張華邦電

經濟日報／ 記者李孟珊朱曼寧／台北報導

公開資訊觀測站昨（25）日揭露，華邦（2344）母公司華新麗（1605）華將處分手中持有的華邦股票1萬4,145萬張，以華邦昨天收盤價128.5元計算，若全數處分，市值約18.17億元。

根據公開資訊觀測站資料，華新麗華此波處分後，仍持有華邦股票逾96.5萬張，仍為華邦重要策略股東之一。市場認為，華新麗華此次處分華邦持股，主要為實現長期投資獲利，同時配合資金調度與財務規劃。

華邦受惠記憶體景氣回升與AI應用擴大，股價強勢上攻，也讓華新麗華帳上潛在利益水漲船高。法人指出，華邦目前核心成長動能已從傳統景氣循環，逐步轉向AI邊緣運算（Edge AI）、車用電子及工控應用需求。

其中，全球編碼型快閃記憶體（NOR Flash）市場供給持續偏緊，華邦為主要供應商之一，受惠價格與需求同步提升；DRAM方面，華邦聚焦利基型與成熟製程市場，避開與國際大廠正面競爭，獲利結構相對穩健。

法人分析，隨DDR4與低功耗記憶體價格續揚，加上AI裝置、機器人與智慧終端設備對記憶體容量需求增加，華邦2025年至2026年營運展望相當正向。

市場關注華新麗華後續是否持續調節華邦持股。由於華新麗華目前仍握有高達96.5萬多張華邦股票，帳上潛在資本利得龐大，若未來持續處分，可能對華邦短線籌碼面與市場心理形成壓力。

至於本業方面，華新麗華董事長焦佑倫表示，去年整體業績多少受到貿易戰影響，但去年與前年表現大致相同，今年整體業務則是受惠AI科技發展，尤其是關係企業在電子領域業績都非常好，所以今年會是非常好的一年。

焦佑倫進一步指出，除了受惠AI發展外，在電網韌性、能源投資下，電線電纜產業也是相當好，更重要的是，台灣因為地小，是一個缺乏能源的地區，而近期政府對核電重啟採取較開放的態度，加上中東戰爭，仰賴進口天然氣風險增加，政府亦持續加大力度投入風電投資，這也是集團重要的業務發展。

焦佑倫表示，目前海底電纜廠已經建設完成，預計將於今年底取得認證，目標2028年投產，並供應到風電建設領域，成為台灣離岸風電產業國產化關鍵供應商。

華新麗華 母公司

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