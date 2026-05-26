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國巨股價飆高今起「關禁閉」近一月累計漲逾1.2倍 衝上691元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照

被動元件龍頭廠國巨（2327）近日股價大漲，近六個營業日漲幅達43.6%，起迄兩個營業日價差達190元；近30個營業日累計漲127.6%。因短線漲幅與交易量變化過大，臺灣證券交易所昨（25）日將國巨今起「關禁閉」，約每五分鐘撮合一次，並祭出信用交易管制。

國巨昨日股價再飆漲停收691元，若還原10元面額，股價達2,764元，本益比已攀升至54.41倍。根據證交所最新統計，國巨市值已正式衝破1.43兆元大關，一舉超越富邦金（2881）、廣達（2382）等權值股，躍升為台股第九大市值公司。

由於股價短線漲幅、交易量變動過於劇烈，國巨「連續三次達公布注意交易資訊標準」，證交所正式公告將其列入處置有價證券，即俗稱「關禁閉」，處置期間自今日起至6月8日止，共計十個營業日。

國巨此次屬「第一次處置」，將改採人工管制的撮合作業，約每五分鐘撮合一次。同時祭出信用交易管制，應收足融資自備款或融券保證金；投資人每日委託買賣數量若單筆達10交易單位、或多筆累積達30交易單位以上時，證券商將預收款券，向投資人收取全部的買進價金或賣出證券。

不僅國巨，還有多檔被動元件股同步列入處置股，會否因而讓同族群集體降溫備受關注。國巨集團旗下的大毅（2478）同遭第一次處置（五分鐘撮合）；而禾伸堂（3026）則因交易持續火熱，直接進入「第二次處置」，自今日起改採每20分鐘撮合一次，且不限張數一律採取強制全額預收款券。

證交所與櫃買中心昨日公告，總計有16檔標的因交易異常而遭到處置，包括個股、可轉債（CB）及權證名單，處置期間皆為今日至6月8日。

每五分鐘撮合名單，除國巨、大毅，還有事欣科（4916）、昇達科（3491）、國精化（4722）；每十分鐘撮合名單，則有隴華（2424）；每20分鐘撮合名單，包含禾伸堂、大量（3167）、尖點（8021）等。

森崴能源因連三次人工管制撮合檢視，現貨進入第二次處置，改為最嚴格的每一小時撮合一次。另外，大量二、國精化二、事欣科五、森崴能源一、尖點二、新復興統一58購02等可轉債或權證今日起也同步列為處置股。

國巨 廣達 富邦金

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