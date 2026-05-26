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市場傳聞砍員工分紅 台積：會更好

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

近日市場傳聞台積電（2330）將砍員工分紅，台積電昨（25）日強調，很有信心台積公司員工分紅（依績效考核）全年成長比例將超過去年。

台積昨日說明，台積公司在台灣有愈來愈大的企業社會責任，在盈餘分配上，會進一步加大對社會永續資源投入的比重回饋台灣。

其次，台積公司感謝員工對於公司的貢獻，今年隨著公司成長，很有信心台積公司員工分紅（依績效考核）全年成長比例將超過去年。「我們相信，伴隨公司未來穩健發展，大家的分紅將持續增加。」

近期有台積電員工在網路爆料，台積將砍員工季分紅約一成，也有台積員工在網路號召要鬧罷工。市場人士分析，台積有職工福利委員會但並無像三星一樣的工會，預期號召罷工有難度，外傳砍員工季分紅應是烏龍。

業界指出，台積員工季分紅過往跟隨EPS獲利成長，不過，台積今年首季的季分紅約持平去年第4季水準，雖不再按照EPS成長等比率拉升，但仍維持高檔，預估2026年整體員工業績獎金與酬勞（分紅）仍將維持年成長。

台積 台積電

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