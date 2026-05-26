ASML 徵才碩士年薪200萬 加碼居家辦公、彈性工時等

全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）副總裁暨台灣總經理汪佳慧昨（25）日表示，今年將在台灣招募1,000名生力軍，較先前校園徵才預估600名上修。外界估計，新進碩士年薪有望200萬元起跳，除了薪水外，艾司摩爾更祭出每周兩天居家辦公、彈性工時等措施搶才。

ASML掌握全球半導體產業的關鍵，位居顯影設備龍頭，包括台積電（2330）、三星及英特爾的先進晶片一定都會用ASML設備，可以說，「沒有ASML，就沒有先進AI晶片」。

汪佳慧昨天召開記者會，分享ASML永續發展策略與在台最新進展，她強調，半導體是數位與AI發展的重要基礎，也讓產業更重視在能源與永續上的責任。艾司摩爾將持續透過技術創新、製造效率提升，以及與客戶和產業夥伴的緊密合作，共同支持半導體產業的長期穩健發展。

由於台灣在全球半導體生態系中扮演重要角色，艾司摩爾將持續深耕在地，強化對客戶的支援與服務。汪佳慧表示，台灣的員工人數已達4,700人，約占全球員工總數一成，今年也規劃在台灣招募1,000名新進人才，涵蓋客戶支援、生產製造及供應鏈等領域，為公司未來成長與客戶需求做好準備。

艾司摩爾強調，成功來自於和客戶及供應商緊密合作所共同創造的領先技術、高效能的流程和優秀的員工。為了吸引國際頂尖人才，致力於提供一個具啟發性的工作環境，讓全球優秀的工程師聚集在此工作、學習和分享。艾司摩爾的總部位於荷蘭Veldhoven，在全球16個國家的60個城市設有辦公室，員工超過4.4萬人，包括台灣員工4,700人。ASML為荷蘭阿姆斯特丹證券交易所和美國NASDAQ上市公司。

艾司摩爾指出，未來半導體產業需求成長將帶動能源使用大幅提升，若未採取行動，相關碳排放至2030年可能顯著增加。對此，ASML正從產品、營運及整體價值鏈著手，推動全方位永續轉型。

在多元共融的實踐上，汪佳慧指出，艾司摩爾特意以「Inclusion & Diversity（I&D）」取代業界慣用的「D&I」排序，將包容置於多元之前，強調唯有在具包容性的環境中，多元觀點才能真正發揮價值。