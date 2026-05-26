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環球晶美國擴廠...三個條件

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭表示，美國當地電費比預期高出20％，產品規格也提高，若要持續擴建美國廠，必需第一階段廠區要能獲利，後續仍有客戶需求，以及獲得當地政策支持。三個條件都能滿足，環球晶很樂意將美國產能擴滿。

徐秀蘭說，美國是不能錯過的市場，不過生產成本貴，產品價格希望亦能獲得客戶支持。環球晶在德州有兩座廠，密蘇里州也有一個廠區，徐秀蘭說，德州原有舊廠區隨著景氣逐漸恢復，稼動率提升，至於新廠的驗證則陸續通過，有幾家一線客戶已經接受可採用美國製造的產品，目前正進行當地人員訓練。

此外，密蘇里廠負責的SOI產品需求也很強，8吋SOI產品表現穩健，而由於製程較長、生產難度較高，所以12吋產能爬坡的速度也較慢，客戶對於該廠產出還算滿意。

徐秀蘭認為，每個國家都會希望保留一定的生產線在自家境內，對於環球晶來說，希望積極在美國投入更多，但前提是必須獲得客戶的承諾，目前客戶也表達希望該公司能在地供應。

美國 環球晶 德州

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