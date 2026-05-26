快訊

黃仁勳喊台灣需要更多電力 蔣萬安：能源政策正確才能大力發展AI

陽光行動／高齡歧視多、住宅欠規畫…人老屋老 都市囚居難解

今酷熱飆40度高溫恐再刷新紀錄 颱風將生成…最新預測更接近台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

環球晶董座徐秀蘭：今年市況相對好非常多 預告下半年漲價

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
環球晶董事長徐秀蘭。記者鐘惠玲/攝影
環球晶董事長徐秀蘭。記者鐘惠玲/攝影

半導體矽晶圓環球晶（6488）昨（25）日召開股東會，董事長徐秀蘭表示，今年市況與去年不同，「相對好非常多」，但成本上漲，折舊攤提也增加，她並預告「下半年將調漲售價」。

徐秀蘭指出，2025年與2026年矽晶圓市況大不同，去年先進製程、AI相關的應用需求很強，但是其他應用需求很弱，是冰火兩重天的狀態。客戶端即使庫存水位已相對健康，仍不太敢拉高存貨水位。不過，今年第1季陸續看到很多客戶能見度及信心愈來愈高，願意下長一點的訂單。

在產品應用上，徐秀蘭認為，除了AI需求很強，非AI應用如車用、工業用產品也陸續回復元氣。目前環球晶12吋產能滿載，其他中小尺寸矽晶圓稼動率也滿高，能見度已達第3季。

不過，徐秀蘭坦言，目前戰爭因素影響非常大，就矽晶圓來說，環球晶在九個國家生產，許多國家的能源成本都飆高，運費也上漲，且製程中只要有利用到石化相關製品，相關成本都墊高，且公司擴增產能帶來的折舊攤提持續增加中。

基於今年外在環境因素墊高成本，加上產能較滿，徐秀蘭表示，正積極與客戶溝通下半年調漲售價，因為各種大環境因素讓成本上升是事實，很難全都自行吸收。

徐秀蘭表示，環球晶到去年底約有103億元庫存，存貨有一定的安全度，但基於地緣政治因素不可預期，市場需求開始回升，今年首季仍提高庫存水位。

針對12吋方形矽晶圓的發展進度，徐秀蘭表示，環球晶相關產能建置於台灣，已經小量送驗證，只是既有圓形矽晶圓相關設備大多無法直接利用，必須另外購置。

延伸閱讀

環球晶 矽晶圓 半導體

延伸閱讀

中興電股東會／獲半導體晶圓廠認證、Q4出貨 董座：未來成長動能無虞

中興電：GIS設備第4季出貨晶圓大廠 攻AIDC統包工程

順德股東會／AI 高階散熱布局開花結果 今年是「均熱片元年」

良維股東會／衝刺輝達 Vera Rubin下半年爆發

相關新聞

經濟成長關鍵 黃仁勳：台灣需要更多電力

輝達執行長黃仁勳昨天表示，台灣的製造業正在快速發展，需要更多的電力，「如果沒有能源，就無法實現經濟成長」。

晶片大戰…華為發表「韜定律」 2031拚1.4奈米

美中科技戰持續，中國大陸科技巨頭華為昨日正式發表半導體領域新原則「韜（τ）定律」，並提出在二○三一年，也就是五年後設計出電晶體密度相當於一點四奈米製程的高端晶片。

華為拚五年後推1.4奈米 發表半導體領域「韜（τ）定律」

美中科技戰持續，中國大陸科技巨頭華為昨（25）日發表半導體領域新原則「韜（τ）定律」，並提出在2031年，也就是五年後設計出電晶體密度相當於1.4奈米製程的高端晶片。

輝達執行長黃仁勳：台灣需要更多能源 沒有電力就沒有經濟成長

輝達執行長黃仁勳昨（25）日表示，各地對於台灣晶片與電腦裝置的需求持續增加，台灣需要更多能源，「沒有能源，就沒有經濟成長」。

北士科員工大會 輝達執行長黃仁勳同框蔣萬安

輝達執行長黃仁勳23日閃電來台，輝達為慶祝台灣新總部「輝達星群（NVIDIA Constellation）專案」正式啟動，昨（25）日宣布，將於明日上午在未來新總部所在地、即北士科T17、T18預定地，舉辦台灣員工大會。

SpaceX 招股書解密 太空發電帶旺太陽能 元晶、聯合再生等前景看俏

特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX最快6月首次公開發行股票（IPO），太空AI再度成為市場關注焦點。外媒解密SpaceX招股書，發現馬斯克狂推太空發電，看好未來AI每年算力需求將達「太瓦級（TW）」規模，唯有透過太陽能發電，才能實現太空AI願景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。