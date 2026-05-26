廣角鏡／紀念豆漿店內的國運乾坤

三星電子罷工事件引發外界對ＡＩ紅利分配的關注，連台積電也遭到波及。針對台積擬大砍員工百分之十五分紅的傳言，台積電發現事態嚴重，為避免以訛傳訛，昨發出聲明表示不僅沒有大砍員工分紅，公司今年全年分紅比率仍會高於去年，也與前資深副總經理暨人資長何麗梅退休無關。

2026-05-26 00:00