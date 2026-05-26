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廣角鏡／紀念豆漿店內的國運乾坤

聯合報／ 文／林麗玉
圖／葉信菉
圖／葉信菉

一九七四年二月，時任經濟部長孫運璿與多位產官界人士，在台北市南陽街的小欣欣零食店（豆漿店）確立台灣朝向積體電路發展，為目前半導體產業的榮景奠基；小欣欣拆除後，北市府、潘文淵文教基金會等單位合作在原址設置紀念碑，創意前董事長曾繁城（左起）、工研院前董事長史欽泰、台北市長蔣萬安（右二）昨出席啟用儀式。

孫運璿 蔣萬安 北市府 台積電

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